Как жилось в СССР испанским детдомовцам

Гражданская война в Испании между республиканцами и франкистами стала для Советского Союза «своей» войной. Московские коммунисты поддержали силы, сопротивлявшиеся режиму мятежников — левая пропаганда окрестила его фашистским. Печальным «наследием» этого конфликта, закончившегося разгромом республиканцев, стали тысячи детей-сирот. СССР принял их в 1937-1938 годах и разместил в детских домах. Как же жилось в «стране победившего социализма» испанским детдомовцам?

Эвакуация

Республиканцы, удерживавшие контроль над несколькими районами на севере Испании, позволили эвакуировать за границу 34 тысячи детей. 3 тысячи из них попали в Советский Союз. Большинство из них были детьми простых горнорабочих из Астурии и Страны Басков. Вывоз осуществлялся в несколько этапов. Например, одна из партий эвакуированных была доставлена на сухогрузе «Гавана» из порта Сантурсе во Францию . Оттуда детей распределили между государствами, которые согласились их принять. Самому младшему вывезенному ребенку было 4 года, старшему — 14 лет.

«Испанские» детдома

Несмотря на общую судьбу, испанские дети в СССР оказались в изначально неравных условиях.

Для прибывших были организованы 15 специальных детских домов на территории РСФСР и Украины — этим вопросом занимались лично наркомы просвещения обеих республик. Учреждения располагались в Москве , Пушкине (Царское Село), Евпатории , Киеве, Херсоне Харькове и других городах. Как сообщает в статье «Заставить их полюбить жизнь» ведущий специалист отдела комплектования Российского государственного архива фонодокументов Анна Фернандес-Эрес, специально под детей были переоборудованы дома отдыха.

На каждого юного беженца выделялось почти в 3 раза больше средств, чем на среднего русского детдомовца. Была поставлена задача сделать «испанские» детдома образцово-показательными — для демонстрации успехов Коминтерну. Однако на деле далеко не все из них оказались одинаковы по материально-техническому оснащению — в некоторых учреждения ситуация была плачевной. Нехватка помещений, отсутствие нормального отопления, водопровода и канализации — таковы были условия жизни детдомовцев даже в таких крупных центрах, как Ленинград и Одесса. Отличалось и качество питания — в столицах оно было лучше и разнообразнее, чем в провинции. Хуже всего дела обстояли на Украине.

С квалифицированными кадрами также возникла проблема — найти достаточное количество педагогов, знающих испанский, для всех детдомов в СССР не смогли. Поэтому некоторые дети частично забыли родной язык. Воспитывали юных испанцев в крайне идеологизированном духе — как будущих строителей коммунизма и борцов за освобождение Испании. Каждый из них, согласно утверждённой программе, должен был овладеть литературным испанским, а также разговорным русским языком. На деле вместо учёбы много времени уделялось развлечениям и зрелищам, а часть воспитанников, перегруженная вниманием обслуживающего персонала, плохо справлялась с элементарными навыками самообслуживания. Специфической проблемой руководства детдомов было ограждение детей от влияния взрослых испанцев, не придерживавшихся левой идеологии. Как замечает в статье «Неизвестная правда об испанских детях в СССР» журналист и историк Елена Висенс, такие были и среди воспитателей, и за периметром — например, моряки в порту Ленинграда

В годы Великой Отечественной войны

Война с фашизмом, от которой бежали дети, уже скоро пришла и в Советскую Россию . Выпускники детдомов отправлялись на фронт сразу после достижения призывного возраста. 412 человек из них погибли от немецкой пули — а кто-то, возможно и от испанской, поскольку Франко отправил в помощь Гитлеру добровольческую Голубую дивизию в составе 18 тысяч человек.

Поскольку основная часть детдомов находилась на западных территориях СССР, с началом наступления Вермахта дети второй раз в своей жизни были эвакуированы — вглубь России, в Грузию и Среднюю Азию. Здесь условия их жизни оказались гораздо тяжелее первоначальных — наряду с другими юные испанцы терпели холод, голод и лишения. Паёк был настолько урезан, что, по воспоминаниям некоторых, им приходилось есть древесную кору. Эвакуированные старшеклассники работали в колхозах. Однако детские смерти все же были единичными.

Судьбы испанских детдомовцев

Двуязычная система воспитания и образования привела к тому, что общий уровень усвоенных детдомовцами знаний оказался невелик. Многие из испанцев столкнулись с большими трудностями при поступлении в техучилища и другие учебные заведения. Впрочем, большинство в итоге стало первоклассными специалистами своего дела — врачами, учителями, инженерами. Между прочим, по одной из версий, из Испании происходил известный детский писатель Сергей Козлов (автор «Ёжика в тумане») — он оказался в «национальном» детдоме на Таганке и впоследствии был усыновлён московской семьёй Козловых. Об этом факте его биографии рассказывал, например, литературный критик Дмитрий Шеваров на страницах « Российской газеты »..