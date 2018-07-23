Минстрой разработал требования к антитеррористической защищенности домов

Соответствующий документ размещен для оценки регулирующего воздействия на федеральном портале оценки нормативно-правовых актов.

Разработанные нормы устанавливают обязательные для выполнения требования к обеспечению антитеррористической защищенности многоквартирных домов, в том числе расположенных в таких домах нежилых помещений.

В документе прописываются вопросы инженерно-технической укрепленности, категорирования домов с учетом степени потенциальной опасности.

Для соблюдения норм разработан порядок обхода и осмотра многоквартирных домов: мест общего пользования в многоквартирном доме и внутридомовых инженерных систем. А также территории, примыкающей к дому, и стоянок автотранспорта.