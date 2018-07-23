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Минстрой разработал требования к антитеррористической защищенности домов
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Минстрой разработал требования к антитеррористической защищенности домов 

Российская Газета 32 минуты назад
Соответствующий документ размещен для оценки регулирующего воздействия на федеральном портале оценки нормативно-правовых актов.
Разработанные нормы устанавливают обязательные для выполнения требования к обеспечению антитеррористической защищенности многоквартирных домов, в том числе расположенных в таких домах нежилых помещений.
В документе прописываются вопросы инженерно-технической укрепленности, категорирования домов с учетом степени потенциальной опасности.
Для соблюдения норм разработан порядок обхода и осмотра многоквартирных домов: мест общего пользования в многоквартирном доме и внутридомовых инженерных систем. А также территории, примыкающей к дому, и стоянок автотранспорта.
Документ разработан в целях реализации поручения президента Владимира Путина от 15 января 2017 года № Прс-23 и поручения заместителя председателя правительства Дмитрия Рогозина от 24 января 2017 года.
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