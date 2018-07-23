В Башкирии студентка заявила об изнасиловании в гаражах

20-летняя студентка одного из колледжей заявила об изнасиловании, совершенном неизвестным ей мужчиной в гаражах в одном из районов Башкирии . Об этом сообщил источник ГорОбзор.ру. По его словам, пострадавшая распивала с мужчиной спиртные напитки, а затем он совершил противоправные действия. — Пострадавшая рассказала, что инцидент случился днем. Обстоятельства выясняются, — уточнил собеседник. Напомним, это не первый случай за последние дни, когда жертва сообщает об изнасиловании и заявляет о том, что мужчина ей был малознаком. Похожая ситуация произошла в Уфе Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook