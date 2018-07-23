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В Башкирии студентка заявила об изнасиловании в гаражах
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В Башкирии студентка заявила об изнасиловании в гаражах 

ГОРОБЗОР.РУ 31 минуту назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
20-летняя студентка одного из колледжей заявила об изнасиловании, совершенном неизвестным ей мужчиной в гаражах в одном из районов Башкирии. Об этом сообщил источник ГорОбзор.ру. По его словам, пострадавшая распивала с мужчиной спиртные напитки, а затем он совершил противоправные действия.
— Пострадавшая рассказала, что инцидент случился днем. Обстоятельства выясняются, — уточнил собеседник.
Напомним, это не первый случай за последние дни, когда жертва сообщает об изнасиловании и заявляет о том, что мужчина ей был малознаком. Похожая ситуация произошла в Уфе.
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