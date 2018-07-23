Они уже ползут за тобой: топ-10 жутких австралийских пауков-убийц

Рассказы об австралийских тварях будоражат сердца ярых смельчаков по всему миру: крокодилы, змеи, осьминоги и медузы, от яда которых не существует противоядия.

Но сегодня мы поговорим о кошмаре любого арахнофоба — жутких пауках, ужасающих своими размерами или смертельным ядом. Или и тем, и другим.

Перед поездкой в Австралию многих путешественников действительно беспокоит тема вездесущих пауков, с которыми можно столкнуться не только на природе, но и в собственном гостиничном номере.

На самом деле статистика смертей от укусов не так плачевна. Да, до второй половины XX века тысячи человек умирали от паучиного яда, но с момента изобретения противоядий случаи стали единичными.

Почти 17 лет считалось, что человечество победило пауков-убийц (последняя смерть была зарегистрирована в 1999 году), но в апреле 2016 года пауки взяли реванш, записав на свой счет еще одну жертву.

Но не надо судорожно прокручивать в голове мысль «Я НИКОГДА НЕ ПОЕДУ В АВСТРАЛИЮ», все нормально. Ученые давно разработали противоядия от укусов любых пауков — главное, не упустить момент и вовремя обратиться в больницу.

Кстати, в Австралии 10 тысяч видов пауков. Но мы поговорим о самых жутких.

10. Садовый паук-кругопряд

Это типичный житель Австралии, укус которого слабо бьет по здоровью человека. Можно ощутить лишь небольшую боль.

Правда, поведение паука может вызвать немалый ужас — этот отважный тип довольно агрессивен и вообще считается самым кусачим пауком континента.

По меркам Австралии размеры паука достаточно скромны — от 1,5 до 3 см. Представители этого вида живут в садах, ткут свою паутину между деревьями и изгородями и ожидают, когда насекомые запутаются в их сетях. Активны они ночью, а днем прячутся или висят на паутине под листьями.

9. Паук-охотник

Выглядят они ужасно (огромные, черные и волосатые) и вырастают до 15 см, при этом достаточно распространены. К тому же они любят резко выпрыгивать из-за штор, повышая австралийскую статистику по сердечным приступам.

Если же говорить о характере пауков, то они не любят кусаться — предпочитают убегать. Но даже если укусят, людям их яд неопасен.

Действительно опасны пауки-охотники только в случаях, когда они прячутся в автомобиле под козырьком водителя, а во время движения вылезают. У водителей начинается паника, и они неадекватно реагируют на ситуацию.

Кстати, на самом деле такой паук в доме даже полезен — он отлично борется с вредителями и насекомыми.

8. Паук-отшельник

Яд паука потенциально опасен, он отравляет кровь и кожу. Но на деле его укусы редко приводят к серьезным последствиям, хотя такие случаи тоже были.

Паук достаточно дружелюбен — у него крохотные клыки и никакого желания кусаться. За 20 лет исследования вида не было зарегистрировано ни одного серьезного случая отравления ядом отшельника.

7. Паук-каменщик

Эти пауки маскируют свою нору и сидят на входе, а когда жертва проходит мимо — затаскивают ее внутрь.

Размер их варьируется от 1,5 до 3 см, при этом самки крупнее, но самцы куда агрессивнее, если полагают, что им что-то угрожает.

Обитают они как на диких просторах Австралии, так и в городах. В случае укуса человек чувствует небольшую боль, а иногда тошноту, вялость и недомогание.

6. Белохвостый паук

Паук живет на юге Австралии — от Квинсленда до Тасмании, а также на восточном и западном побережьях. И да, в городе его тоже можно встретить.

Их жертвы — другие пауки. Они бродят по ночам в поисках более слабых собратьев.

В теории белохвостые пауки являются носителями некротического яда, разрушающего плоть. Но недавние исследования это не подтвердили. Единственное, чем грозит укус паука, — локальная боль.

5. Австралийский тарантул

Огромные волосатые пауки с телом в районе 6 см и размахом лап 16 см. Их также называют птицеедами, но на пернатых они охотятся очень редко, в основном жертвами тарантулов становятся ящерицы, лягушки, насекомые и другие пауки.

В Австралии живут сразу четыре вида этих прекрасных созданий: Selenocosmia, Selenotholus, Selenotypus и Phlog iellus. Их яд не смертелен, но приятного в укусе тарантула мало — это очень больно из-за огромных клыков (около 1 см), а в качестве последствий возможна тошнота, рвота и лихорадка. Но если иммунитет сильный, можно отделаться болью и испугом.

Однако иногда яда тарантула бывает достаточно, чтобы убить собаку. И немного о продолжительности жизни: самцы украшают этот мир около 5 лет, а самки — целых 12.

4. Мышиный паук

В Австралии восемь видов мышиных пауков, а встретить их можно в норах у рек и водоемов. Но иногда они обитают и в пригороде.

За время исследований был зарегистрирован только один случай сильного отравления ядом этого паука, но относиться к их укусам следует очень настороженно и незамедлительно обратиться в больницу за противоядием.

Пауки довольно спокойны и редко проявляют агрессию. Самки и вовсе большую часть жизни проводят в норе, в то время как самцы рыщут в поисках дамы сердца. Мышиные пауки отличаются от других тем, что они активны в дневное время и не избегают жары.

3. Австралийская вдова

Вдовы живут на всей территории Австралии и даже в городах. Они частенько прячутся в сухих закрытых местах: почтовых ящиках, садовых навесах или под сиденьями унитазов.

Именно поэтому люди регулярно становятся их жертвами. Каждый год в больницы Австралии обращаются около 2000 человек, а точное количество пострадавших от укусов черных вдов и вовсе трудно измерить (местные не всегда считают это чем-то серьезным и переживают укус дома). Но стоит отметить, что последний смертельный случай был зарегистрирован аж в 50-х годах, до появления противоядия.

Более опасны укусы самок, которые достигают 1 см в длину (самцы еще меньше). Пауки обладают нервнотоксичным ядом, но из-за маленьких клыков яд плохо проникает в организм, и их укусы часто малоэффективны.

Если же укус австралийской вдовы оказался точным и задел нежный участок кожи (а в туалете это происходит довольно часто), то появляется сильная и стойкая боль, длящаяся от нескольких часов до нескольких дней. Также возможна тошнота, общее недомогание и даже летаргический сон.

2. Воронковые пауки

В Австралии около 40 видов воронковых пауков, но только шесть из них вызывают тяжелые отравления. Самые опасные представители вида обитают в Южном Квинсленде и на севере Нового Южного Уэльса.

Одними из наименее приятных воронковых пауков определенно можно назвать северного древесного (4-5 см в длину) и малого южного. Их укусы могут привести к сильной интоксикации.

Жертвами этих пауков ежегодно становятся 30-40 человек, но человечество разработало противоядие, которое помогает избегать печальных последствий. Наиболее активны они в самые теплые австралийские месяцы — с ноября по март. Питаются пауки всем подряд: от жуков до лягушек.

1. Сиднейский воронковый паук

Отдельный представитель вида воронковых, который точно заслужил первое место в нашем рейтинге жутких австралийских пауков.

Чем он так прославился? У паука сильный токсичный яд, который он вырабатывает в больших количествах. Благодаря этому яду паук является самым смертоносным не только в Австралии, но и в мире.

Помимо яда, паук обладает большими мощными клыками, которые способны пробить даже ногти на ногах. Яд содержит дельта атракотоксин, который действует непосредственно на нервную систему человека и может нарушить функционирование органов, а укус самца вообще может убить.

Каждый шестой укус вызывает тяжелейшую реакцию, но с момента появления противоядия в 1981 году ситуация существенно улучшилась.

Паук, кстати, не очень большой — 1,5-3,5 см. Он обитает в Новом Южном Уэльсе, причем не только в лесах, но и в городах. Пауки роют норы во влажных скрытых местах, а иногда ползают по задним дворам и падают в бассейны.

Встречаются они нечасто, но при встрече ведут себя весьма агрессивно.

Приятной поездки в Австралию!