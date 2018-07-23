Андрей Малахов сравнил себя со Сборной России по футболу

Популярный шоумен рассказал, каким для него был минувший год.

11 месяцев назад телеведущий покинул Первый канал и перешел на «Россию 1». За это время он стал одной из самых ярких звезд телеканала и, вопреки злым языкам, добился блестящих результатов.

— Я как сборная России по футболу. Злые выпады меня только тонизируют. Пожалуй, даже лучше, чем занятия в спортзале. Чего только не писали про меня в некоторых изданиях: « Малахов собирается уйти в декретный отпуск», «Андрей теперь будет рекламировать мазь для суставов». Пиар агентства неплохо заработали на этом. Мне жаль тех, кто это финансировал, — признался Андрей Малахов. — Эффект был обратный! Преданные зрители меня не бросили. Мы снова первые!

Ведущий рассказал, что ему нравится работать на «России 1» и, конечно же, телеведущему очень приятно, что любимое дело дает свои плоды, что работа «вызывает отклик в сердцах людей».

— Здесь меня слышат! Тем более что я предстал в совершенно новом качестве — продюсера. В современном мире для принятия решения требуются даже не минуты, а секунды, это в полной мере относится и к телевидению. Антон Златопольский Олег Добродеев (руководство канала «Россия 1» — прим.ред.) очень давно в этой индустрии, но мгновенно реагируют на происходящее. Это одни из самых мобильных людей, — отметил Андрей Малахов в интервью журналу «Starhit»

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