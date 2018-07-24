«Красная звезда» рассказывает о заседании Коллегии Министерства обороны Российской Федерации, состоявшемся в Национальном центре управления обороной

В номере среды публикуется отчёт о заседании Коллегии Министерства обороны Российской Федерации, который прошёл во вторник в Национальном центре управления обороной государства с участием с участием руководящего состава Вооружённых Сил РФ , представителей органов государственной власти и общественных организаций. В рамках мероприятия обсуждались вопросы, связанные с перспективными планами развития Сухопутных и инженерных войск, а также Западного военного округа. Так, Сухопутные войска за последние два года также подверглись серьёзному обновлению, включавшему в себя формирование одной общевойсковой армии, четырёх мотострелковых и одной танковой дивизий, одной ракетной, двух артиллерийских и одной зенитной ракетной бригад.

Ещё одной темой номера стало заседание Межведомственного координационного штаба Минобороны и Министерства иностранных дел России, осуществляющего круглосуточный мониторинг ситуации, связанной с возвращением сирийских беженцев. Определён и уже реализуется круг первоочередных мероприятий, решение которых позволит в кратчайшие сроки добиться организованного и массового возвращения сирийских беженцев из других стран и внутренне перемещённых лиц в места постоянного проживания

На страницах номера размещён репортаж из Саратовской области , где в посёлке Шиханы отмечался 90-летний юбилей Центрального научно-исследовательского испытательного института Министерства обороны. Разработки учёных этого учреждения легли в основу создания и развития современной войсковой системы выявления и контроля радиационной и химической обстановки, начиная от простейших средств до машин и роботизированных комплексов наземной и воздушной РХБ разведки.

Издание информирует о завершающем этапе подготовки к празднованию Дня Военно-Морского Флота, который по традиции пройдёт в последнее воскресенье июля.