От игрушек до продуктов: в Таджикистане борются с контрафактом

Таджикистане борются с контрафактом. В страну только в этом году незаконно ввезли десятки тысяч низкокачественных игрушек.

Все они представляют реальную угрозу для здоровья детей. Поэтому принято решение всю партию уничтожить. Также правоохранителям удалось обнаружить более тысячи тонн просроченных продуктов. «В первой половине этого года Агентство выявило около 2350 случаев, когда на внутренний рынок попали продовольственные товары, не отвечающие нормам продовольственной безопасности. Большинство этих товаров были завезены в Таджикистан из-за рубежа со стороны предпринимателей», — заявил директор Агентства по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции Республики Таджикистан Кудрат Давлатзода.

Бизнесмены пытались сбыть более 300 тонн испорченного мяса, полсотни тонн чая и 153 тонны пшеничной муки.

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