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Оператор «Турецкого потока» начал соединять морской и сухопутный участки
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Оператор «Турецкого потока» начал соединять морской и сухопутный участки 

Говорит Москва 41 минуту назад
По данным RT, работы займут до восьми недель. Они включают в себя подготовку траншей протяжённостью около 2,5 км от берега в сторону моря для заглубления трубопровода.
Прокачку газа планируется начать к концу 2019 года.
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