Оператор «Турецкого потока» начал соединять морской и сухопутный участки

По данным RT, работы займут до восьми недель. Они включают в себя подготовку траншей протяжённостью около 2,5 км от берега в сторону моря для заглубления трубопровода.

Прокачку газа планируется начать к концу 2019 года.