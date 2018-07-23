Место происхождения товаров может стать объектом интеллектуальных прав

Наименование места происхождения товара (НМПТ) является средством индивидуализации, которое дает общественности представление не только о качестве и изготовителе, но и о наличии у товара особых свойств, отмечают авторы документа. «Активное использование НМПТ способствует повышению известности региона, вложению инвестиций в его развитие, сохранению сельских поселений, увеличению рабочих мест, развитию туризма», — говорится в пояснительной записке.

Вопросы популяризации и продвижения региональных брендов чрезвычайно важны. У всех есть культурные, географические, экономические особенности и отличия, которые могут стать конкурентными преимуществами. Уникальность многих товаров, таких как «Дулевский фарфор», «Башкирский мед» или «Тульский пряник», обусловлена географическим положением и передающимися из поколения в поколение традициями, отмечает пресс-служба Совета Федерации

"Наименование мест происхождения товаров — это по сути своей бренд того или иного региона, демонстрация товара, обладающего уникальными свойствами, обусловленными географической средой. Для нашей страны, я считаю, это крайне актуально — 85 регионов, на территории проживает более 190 народов, обладающих уникальным культурным наследием. И, к сожалению, сегодня в России действует лишь 170 регистраций, 138 из них — российские НМПТ", — говорит Григорий Ивлиев , руководитель Роспатента

При этом за время действия законодательства в области НМПТ из трети регионов не подано ни одной заявки, отмечает он. «Не зарегистрированы такие известные всем наименования, как дымковская игрушка, дятьковский хрусталь. В то же время в Евросоюзе , государства которого занимают площадь в несколько раз меньше территории России, охраняется более трех тысяч наименований в качестве географических указаний и НМПТ. „Грана Падано“, „Пармиджано Реджано“, „Бордо“ давно стали не только основными региональными брендами территорий, но и визитной карточкой Италии Франции », — напоминает Григорий Ивлиев.

Законопроект дает определения ГУ и НМПТ и устанавливает требования к ним, а также упрощает систему регистрации регионального бренда для производителей, а чем доступнее и проще, тем больше будет желающих, уверен глава Роспатента. Сейчас в законодательстве к НМПТ предъявляются строгие требования, несоблюдение которых приводит к отказу в регистрации. Требует охраны значительное количество отечественных обозначений, указывающих на географическое происхождение товаров, которые по факту обладают качеством и репутацией, но недотягивают до НМПТ. Для таких обозначений должны быть предусмотрены более мягкие требования. Эту задачу может решить введение в законодательство самостоятельного объекта интеллектуальных прав «географическое указание», считает Ивлиев. «Кроме того, законопроект предоставит возможность производителям таких товаров, как лечебные грязи или природные драгоценные камни, зарегистрировать в отношении этих товаров ГУ или НМПТ», — добавил он.