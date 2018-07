Миллениалы не ощущают себя счастливыми домовладельцами

Новый опрос Bank of the West показал, что четыре из десяти миллениалов являются домовладельцами, и большинство из них сожалеет о том, что сделали этот решительный шаг, сообщает The real deal.

Как пишет источник, возможно, это связано с тем, что для внесения авансового платежа за свой дом им приходилось извлекать денежные средства из своих пенсионных счетов. Это указал каждый третий из 609 опрошенных в США

Неожиданные затраты и преждевременное принятие решения о покупке дома также сказались на результатах опроса: каждый пятый отметил, что он обнаружил повреждения после переезда.

Тем не менее, для миллениалов владение жильем стало самым популярным составляющим американской мечты (56%), наряду со свободой от долгов и комфортным уходом на пенсию.