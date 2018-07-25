Смольный разрешил построить торговый центр под видом океанариума

Парк в Купчино получил свое название в честь советских воинов-интернационалистов, выполнявших свой долг в Афганистане в 1979-1989 годах, — именно им посвящен монумент на его территории. Но это не все, что напоминает об особом имени зеленой зоны. Здесь же находится памятник бойцам спецподразделений, погибшим на боевых заданиях, а еще храм Георгия Победоносца, традиционно считающегося покровителем воинов.

Надо сказать, попытки «разбавить» парк какими-нибудь развлечениями предпринимаются с 2000 года. Тогда впервые из его состава был изъят участок для строительства аквапарка. Но что-то не заладилось, и семь лет спустя этот кусок парку вернули. А в 2010-м снова изъяли под те же цели, и вновь договор с инвестором так и не был заключен. В прошлом году власти отдали этот участок для строительства океанариума. Правда, таковым он был только на начальном этапе — позже инвестор заявил, что для повышения экономической эффективности проект будет дополнен торговыми павильонами.

По уверениям защитников парка Интернационалистов, площадь самого океанариума не составит и 15 процентов от общей площади объекта — почти все 190 тысяч квадратных метров займут уже привычные всем магазины, кинотеатр и зона общественного питания (фуд-корт). В городском комитете по инвестициям информацию подкорректировали, но суть от этого особенно не поменялась: «две трети площадей отведут под торговлю и одну треть — под собственно океанариум», сообщили там.

— То есть нам посреди парка предлагают очередной гигантский торговый центр, для отвлечения внимания называя его океанариумом, — говорит житель Купчино Павел Швец . — Мы куда только не писали, но власти к переговорам не готовы. Отовсюду приходят отписки, что все по закону. Ни на наши акции в защиту парка, ни на обращение, где свои подписи оставили тысячи горожан, никто не реагирует.

Вместе с петербуржцами против стройки выступали депутаты закса, но их предложение поменять функциональное назначение участка — с зоны общественно-деловой застройки на рекреационную зону — комиссия по землепользованию и застройке Петербурга отклонила. Мотивировали это тем, что внезапный отказ «навредит инвестиционному имиджу города».

Такое отношение властей, если разобраться, не удивляет, ведь проект почти сразу получил статус стратегического. Это позволило инвестору приобрести земельный участок без торгов. Впрочем, особая важность нового ТЦ ничего, кроме недоумения, у жителей Купчино не вызывает. Задаются они и вот каким вопросом — как можно передавать участок инвестору, если нет четкого понимания, что именно там будет? Концепция проекта еще только в разработке. И это при том, что закончить работы планируют в не столь отдаленной перспективе — в 2019 году.

Вообще же, говорят горожане, срывать планы Петербурга они не намерены — пусть проект просто перенесут на другой участок. Возможные варианты в том же Фрунзенском районе активисты предложили чиновникам сами. Среди них, к примеру, территория резервного стадиона "Зенит" в Купчино. Клуб от нее отказался, но власти такой вариант не устроил: в Смольном заявили, что это место нужно оставить свободным, так как через пару десятков лет оно может понадобиться — если Петербург вдруг примет у себя летние Олимпийские игры.

Новый виток этой истории придало обращение петербургского отделения Российского союза ветеранов в комитет Госдумы по обороне. «Мы считаем, что сквер — это место памяти и скорби, а строительство развлекательного центра в таком месте — кощунство. Жители Санкт-Петербурга, общественные организации города, организации ветеранов Санкт-Петербурга, воины-интернационалисты выступают категорически против застройки парка, но городские власти игнорируют мнение петербуржцев», — говорится в бумаге.

На днях был получен ответ, где глава комитета генерал-полковник Владимир Шаманов сообщил, что письмо с просьбой разобраться и найти решение проблемы Госдума направила губернатору Северной столицы. В комитете по обороне пообещали держать в курсе того, как проходят переговоры с градоначальником.

Петербуржцы надеются, что авторитет адресанта сможет-таки повлиять на Смольный. А если нет, то в конце августа жители Купчино намерены встретиться с инвестором океанариума (открытый диалог уже пообещали в комитете по инвестициям) и лично представить места, куда проект можно перенести, а заодно и свое видение ситуации.