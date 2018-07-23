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Эксклюзив: Калмыкия заинтересована в участии в проектах Экономического пояса Шелкового пути — А. Орлов
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Эксклюзив: Калмыкия заинтересована в участии в проектах Экономического пояса Шелкового пути — А. Орлов 

ИА Синьхуа 48 минут назад
Москва, 23 июля /Синьхуа/ — Калмыкия заинтересована в практическом участии в проектах Экономического пояса Шелкового пути. Об этом глава Республики Калмыкия Алексей Орлов заявил в интервью корр. Синьхуа.
"Нам очень хотелось бы принять участие в экономическом сотрудничестве в рамках инициативы председателя КНР Си Цзиньпина Экономического пояса Шелкового пути. Президент РФ Владимир Путин ее самым активным образом поддержал. Сегодня это сотрудничество продвигается. Мы очень хотели бы принять самое непосредственное участие в этом проекте", — сказал Алексей Орлов, заявив о готовности создать все условия для реализации на территории республики сопряжения стратегий развития РФ и КНР.
"Мы были бы рады, если наши добрые друзья и партнеры из КНР воспользуются предложениями, которые мы готовы предложить бизнес-сообществу Китая", — подчеркнул А. Орлов. Республика, пояснил глава Калмыкии, предоставляет инвесторам льготный режим налогообложения, режим наибольшего благоприятствования в части оформления разрешительной документации и необходимую инфраструктуру. «Мы на сегодняшний день среди лидеров в России по срокам предоставления разрешительной документации и очень бережно относимся к любому инвестору — пришел он с тысячей долларов или с миллионом. Это наша стратегия, и я уверен, она принесет результаты».
А. Орлов отметил, что сейчас в структуре экономики Калмыкии доминирует животноводство и топливно-энергетический комплекс, но республика намерена диверсифицировать экономику с акцентом на развитие обрабатывающей промышленности. «У китайского бизнеса огромный опыт в перерабатывающей отрасли, особенно в части, касающейся производства продуктов питания. Мы очень рассчитываем и надеемся на его участие в наших проектах», — добавил он.
По мнению А. Орлова, взаимоотношения между РФ и КНР находятся на высшем за всю историю уровне благодаря дружбе лидеров России и Китая. «Я хотел бы пожелать, чтобы великая дружба между нашими лидерами переросла в дружбу между гражданами двух стран», — отметил глава республики. —0—
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