Транспортный комплекс столицы взял на себя роль первопроходца

Об этом на Московском урбанистическом форуме в ходе дискуссии «Осторожно — беспилотники. Экономика и технологии перехода к беспилотному городу» рассказал заместитель мэра Москвы , руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов

— Мэр Москвы поставил нам цель — чтобы Москва была в авангарде всех решений по беспилотному транспорту, — сказал заместитель мэра Максим Ликсутов, уточнив, что Сергей Собянин подписал соглашение с компаниями по развитию беспилотного транспорта. — Мы взяли на себя роль полигона, на котором должно быть отработано все необходимое, прежде чем автомобиль попадет на улично-дорожную сеть.

По словам заммэра, сегодня у беспилотного транспорта есть как сторонники, так и противники. Однако тех, кто за внедрение умных технологий на дорогах, все-таки большинство.

— Мировая тенденция — когда в машину внедряется искусственный интеллект, — говорит президент ГК «Когнитивные технологии» Ольга Ускова

Главная задача — создать полностью безопасный транспорт.

— Для всех участников дорожного движения безопасность должна быть обеспечена на сто процентов, — подчеркнула Ольга Ускова.

Создать беспилотный транспорт, по словам председателя правления группы ГАЗ Вадима Сорокина, не самая трудновыполнимая задача. Такие авто сегодня уже есть. Теперь нужно объединить все системы, чтобы умная техника могла самостоятельно определять состояние дороги без разметки, с учетом, к примеру, снежного покрова, рассчитывать расстояние до обочины. То есть быть полностью автономной.

— Это та задача, которая стоит перед разработчиками, программистами, — отметил Вадим Сорокин

Автомобили же, уверен он, постепенно из средства роскоши, развлечения будут становиться просто видом транспорта, с помощью которого можно добраться из одной точки в другую. Правда, потребуется время для того, чтобы произошли подвижки в менталитете.

— Через какое-то время машинами в городах будут управлять роботы, — дает прогноз бывший вице-председатель совета директоров General Motors Company Боб Лутц . — Самостоятельно водить машину люди будут лишь за городом. Лет через 30–35 владение авто уйдет в прошлое. В этом не будет необходимости.

У людей, по словам эксперта, будет больше свободного времени. То есть добраться от дома до работы можно будет гораздо быстрее. Этому в том числе будет способствовать внедрение роботизированных такси.

Примеры, где уже курсирует по улицам беспилотный транспорт, есть — экспериментальный проект в конце прошлого года запустили в Бостоне. Об этом рассказал глава направления городской мобильности компании BCG Николас Ланг. В общей сложности от идеи до реализации проекта понадобилось пять лет.

— Беспилотный транспорт — это прежде всего безопасность, — уверен Ланг. — Мы ставим цель снизить к 2030 году число аварий в Бостоне до нуля.

Эксперт также уверен, что в будущем традиционные авто уйдут в прошлое, уступив место автономному транспорту.

Ирек Гумеров. — Думаю, что к 2020 году будут технологии, которые позволят начать внедрение беспилотного транспорта, — обозначил перспективы заместитель генерального директора — директор по развитию, член правления ПАО «КАМАЗ»

Внедрение беспилотных технологий на дороги города — вопрос 2–3 лет, говорит руководитель проекта «Яндекс. Такси» Тигран Худавердян

Беспилотный транспорт, по его словам, новая ступень развития.

— Его внедрение позволит еще больше разгрузить дороги, — подчеркнул эксперт.

Как отметил Максим Ликсутов, в столице не стоит задача полностью перейти на беспилотный транспорт и отказаться от услуг водителей. При внедрении беспилотников, по его словам, есть два приоритетных направления: повысить уровень безопасности движения и увеличить пропускную способность.

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