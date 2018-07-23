В чем будут играть российские клубы в новом сезоне? Все формы

Sport24 показывает новые комплекты домашних и гостевых форм команд-участниц чемпионата России сезона-2018/19.

«Локомотив»

Железнодорожники объявили о начале сотрудничества с новым техническим спонсором клуба — Under Armour. Эта компания экипирует «Саутгемптон», АЗ и «Санкт-Паули». В России кроме «Локо» Under Armor будет одевать «Казанку».

Презентация формы «Локомотива» прошла сегодня на «РЖД Арене». Там же команде вручали золотые медали за чемпионство. Обратите внимание на резервный сиреневый комплект: в таких же цветах «Локо» играл в Лиге Европы в 2012 году.

Армейцы спустя десять лет вернутся к счастливому для себя техническому спонсору Umbro. Именно экипировке британской компании ЦСКА выиграл Кубок УЕФА . Впрочем, сезон-2018/2019 «армейцы» начнут в привычном adidas. Как пишет официальный сайт ЦСКА, обновленную версию игровой формы Umbro можно будет увидеть начиная с группового этапа Лиги чемпионов-2018/19.

Как и в прошлом сезоне, в новом домашняя форма «Спартака» снова лишена традиционной белой полосы. Она есть только в выездном варианте.

«Спартак» показал новую форму. С полосой — только белая

«Краснодар»

Краснодарцы пока презентовали только тренировочную и «повседневную» форму. Экипировщик — все та же Puma.

Новый графический элемент формы петербургского клуба — зигзагообразный узор, вдохновленный зенитовской стрелкой и стрелкой Васильевского острова.

А вдохновением для гостевой футболки послужили «свет софетов и блеск отражающихся лучей» на крыше стадион «Санкт-Петербург», который скоро должен быть переименован в «Зенит-арену».

«Уфа»

В новой форме от старого экипировщика, испанской компании Joma, уфимцы в четверг дебютируют в Лиге Европы.

«Арсенал»

25 июля туляки должны провести встречу с болельщиками — и наверняка представят обновки там. Но на сайте РФПЛ контуры новой формы уже просматриваются. Технический спонсор прежний — adidas.

«Динамо»

Пока новая форма официально не представлена, но в интернете уже можно найти образцы, похожие на настоящие.

«Ахмат»

Гостевую обновку грозненцев презентовал сам Мохамед Салах . Какой будет домашняя (и изменится ли она вообще по сравнению со старой), до сих пор неизвестно.

Сотрудничество с модными американцами из New Balance продлилось всего сезон. «Рубин» вернулся к Jako — более того, форма будет точно такой же, как в сезоне-2016/2017.

«Ростов»

Форма представлена в трех цветах: к традиционным желтым и синим футболкам добавился черный — и самый красивый — комплект.

Как и ростовчан, екатеринбуржцев одевает испанская компания Joma.

«Анжи»

Начиная с наступающего сезона компания Jako будет предоставлять дагестанцам игровую и тренировочную форму. Соглашение рассчитано на три года, однако новая экипировка до сих пор не представлена. Пока «Анжи» копит деньги на первый выезд в сезоне и тренируются в старой форме.

«Оренбург»

Оренбуржцы вернулись спустя год и мало поменялись внешне.

«Енисей»

Клуб с самым вирусным SMM в российском футболе не мог не обыграть новую форму. Сначала дебютанты РПЛ показали такой красочный вариант. Основная форма «отражала главные достопримечательности города и символизировала мощнейший сплав Енисея, горных рядов и широчайшего неба», а выездная пугала соперников львиными головами.

«Зенит» позавидовал красноярским львам.

К сожалению, в реальности все гораздо скучнее.

«Крылья Советов» показывают новую экипировку во вторник.