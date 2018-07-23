В чем будут играть российские клубы в новом сезоне? Все формы 

Sport24 показывает новые комплекты домашних и гостевых форм команд-участниц чемпионата России сезона-2018/19.
«Локомотив»
Железнодорожники объявили о начале сотрудничества с новым техническим спонсором клуба — Under Armour. Эта компания экипирует «Саутгемптон», АЗ и «Санкт-Паули». В России кроме «Локо» Under Armor будет одевать «Казанку».
Презентация формы «Локомотива» прошла сегодня на «РЖД Арене». Там же команде вручали золотые медали за чемпионство. Обратите внимание на резервный сиреневый комплект: в таких же цветах «Локо» играл в Лиге Европы в 2012 году.
Армейцы спустя десять лет вернутся к счастливому для себя техническому спонсору Umbro. Именно экипировке британской компании ЦСКА выиграл Кубок УЕФА. Впрочем, сезон-2018/2019 «армейцы» начнут в привычном adidas. Как пишет официальный сайт ЦСКА, обновленную версию игровой формы Umbro можно будет увидеть начиная с группового этапа Лиги чемпионов-2018/19.
Как и в прошлом сезоне, в новом домашняя форма «Спартака» снова лишена традиционной белой полосы. Она есть только в выездном варианте.
«Спартак» показал новую форму. С полосой — только белая
«Краснодар»
Краснодарцы пока презентовали только тренировочную и «повседневную» форму. Экипировщик — все та же Puma.
Новый графический элемент формы петербургского клуба — зигзагообразный узор, вдохновленный зенитовской стрелкой и стрелкой Васильевского острова.
А вдохновением для гостевой футболки послужили «свет софетов и блеск отражающихся лучей» на крыше стадион «Санкт-Петербург», который скоро должен быть переименован в «Зенит-арену».
«Уфа»
В новой форме от старого экипировщика, испанской компании Joma, уфимцы в четверг дебютируют в Лиге Европы.
«Арсенал»
25 июля туляки должны провести встречу с болельщиками — и наверняка представят обновки там. Но на сайте РФПЛ контуры новой формы уже просматриваются. Технический спонсор прежний — adidas.
«Динамо»
Пока новая форма официально не представлена, но в интернете уже можно найти образцы, похожие на настоящие.
«Ахмат»
Гостевую обновку грозненцев презентовал сам Мохамед Салах. Какой будет домашняя (и изменится ли она вообще по сравнению со старой), до сих пор неизвестно.
Сотрудничество с модными американцами из New Balance продлилось всего сезон. «Рубин» вернулся к Jako — более того, форма будет точно такой же, как в сезоне-2016/2017.
«Ростов»
Форма представлена в трех цветах: к традиционным желтым и синим футболкам добавился черный — и самый красивый — комплект.
Как и ростовчан, екатеринбуржцев одевает испанская компания Joma.
«Анжи»
Начиная с наступающего сезона компания Jako будет предоставлять дагестанцам игровую и тренировочную форму. Соглашение рассчитано на три года, однако новая экипировка до сих пор не представлена. Пока «Анжи» копит деньги на первый выезд в сезоне и тренируются в старой форме.
«Оренбург»
Оренбуржцы вернулись спустя год и мало поменялись внешне.
«Енисей»
Клуб с самым вирусным SMM в российском футболе не мог не обыграть новую форму. Сначала дебютанты РПЛ показали такой красочный вариант. Основная форма «отражала главные достопримечательности города и символизировала мощнейший сплав Енисея, горных рядов и широчайшего неба», а выездная пугала соперников львиными головами.
«Зенит» позавидовал красноярским львам.
К сожалению, в реальности все гораздо скучнее.
«Крылья Советов» показывают новую экипировку во вторник.