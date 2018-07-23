Как одна баба надула целую Госдуму на десятки миллионов рублей

Любой человек у нас может, особо не парясь, законно разбогатеть относительно мошенническим путем, облапошив тьму народа. Нужен только хороший адвокат, чтобы грамотно оттягивать судебное разбирательство.

Когда пройдет шесть лет, срок давности преступления истечет. Суд освободит «виновника торжества» от наказания, а иски тех, кого нахлобучили, оставит без удовлетворения. И даже возвращать долги не придется.

Именно такая ситуация сложилась в одном дачном партнерстве, где всем «рулила» Ольга Троицкая, руководившая профсоюзом аппарата Госдумы . Развела коллег на десятки миллионов рублей. А в конце июня Клинский районный суд объявил свое решение и тут же освободил и от наказания, и от денежных обязательств…

Пример Ольги Троицкой настолько полезен тем, кто мечтает о богатстве (а кто не мечтает, да?), что заслуживает подробного изучения. Тем более что ей удалось развести не каких-то там лохов, а сотрудников высшего органа законодательной власти нашей страны — Государственной думы. Людей с большими возможностями и познаниями, которые и к депутатам имеют доступ, и к правоохранителям, да и вообще не лыком шиты — кого попало в Госдуму не берут.

Но против собственной коллеги они оказались бессильны.

Началась вся эта история в 2007 году. Профсоюз аппарата Госдумы договорился с тогдашним руководством Московской области о выделении сотрудникам земельных участков под дачи не по рыночной, а по инвентаризационной цене, то есть очень дешево. Нашелся хороший кусок земли — 60 гектаров за 709 тыс. руб. — в Клинском районе у деревни Милухино, рядом с заповедником «Завидово».

Председатель профкома Ольга Николаевна Троицкая — на тот момент замначальника отдела правовой и лингвистической экспертизы законопроектов по финансовому и банковскому законодательству, — а также еще четыре человека, двое из которых вообще-то не являлись сотрудниками аппарата ГД, учредили дачное партнерство «Лесное». Выбрали председателем Троицкую и повесили объявление: кто хочет участок в Клинском районе, вступайте в ДНП — дачное некоммерческое партнерство.

В аппарате Госдумы трудятся порядка тысячи человек. Двести вступили в «Лесное», заплатив по 50 тыс. руб. — вступительный взнос. На эти деньги участок в 60 га был выкуплен у муниципальных властей. Его поделили на 227 маленьких участков по 18–25 соток и разобрали — кому какой.

Теперь эти участки предстояло оформить в собственность. Но по уставу ДНП «Лесное» этим можно было заняться только после того, как общими усилиями будет создана инфраструктура нового дачного поселка: осушено болото, построена дорога, территория обнесена забором, проведены электричество и газ.

Суд не смог точно установить, когда у Троицкой возник «преступный умысел, направленный на использование своих управленческих полномочий вопреки законным интересам ДНП „Лесное“ и его членов и в целях нанесения вреда другим лицам».

Суд счел, что это случилось с ней где-то в период между 2007 и 2009 годами. Как раз когда с членов ДНП под разными благовидными предлогами стали собирать деньги, то на инфраструктуру — по 450 тысяч рублей с каждого участка, то 10 тысяч — членский взнос за год, то 440 тысяч — целевой, который был разбит на две части — 240 тыс. за 2009-й и 200 тыс. за 2010-й.

Немалые деньги. Полмиллиона и сейчас большие деньги, а восемь лет назад были и вовсе огромными.

* * *

«Троицкая О. Н., собрав денежные средства, реализуя свои управленческие функции, умышленно организовала деятельность ДНП «Лесное» таким образом, чтобы у членов партнерства не было возможности проверить и проконтролировать ее деятельность», — говорится в постановлении Клинского районного суда.

Она не стала открывать в банке счет. Собирала взносы наличными и так же, наличными, расплачивалась с фирмами, которые нанимала на ту или иную работу.

Следить за доходами-расходами члены ДНП не могли. Вся бухгалтерия у Троицкой с самого начала была закрытой от посторонних глаз.

Членов «Лесного» это поначалу не волновало. Им в голову не приходило, что энергичная председательница профкома Госдумы — положительная, компетентная, два высших образования, кандидат наук — может их облапошить.

Но спустя год-полтора некоторые все-таки поехали в Милухино посмотреть, как там строится их прекрасный дачный поселок, и удивились убогим результатам.

Троицкая тем временем объявила очередной сбор целевых взносов на 2011 год — давайте несите еще по 200 тысяч рублей. И тут сотрудники аппарата Госдумы начали понемногу прозревать.

Из взносов на 2009 и 2010 годы, а их подсчетам, должно было набраться больше 100 миллионов. Точную цифру никто не знал, потому что Троицкая не афишировала количество членов ДНП. Кого-то она принимала самостоятельно — без общего собрания, что вообще-то противоречит уставу. Но кого и сколько, узнать было невозможно — она не давала документы.

На эти деньги можно отгрохать суперблагоустроенную инфраструктуру, а в «Лесном» конь не валялся.

Дороги были проведены кое-как. Они отсыпались строительным мусором и начинали проседать. От этого разрушалась дренажная система. Технические колодцы стояли наполненные водой, там не было гидроизоляции. Болото осталось, заборы грозили завалиться.

Среди сотрудников аппарата Госдумы тем временем пошли слухи, что председатель ДНП купила дорогую машину, а у ее сына появилась квартира.

Сопоставив одно с другим, неудавшиеся дачники потребовали отчета: сколько потрачено денег из собранных 100 миллионов и на что.

И тут Троицкая сделала ход конем (умнейшая женщина!). Уволилась из Госдумы, сбросив бремя служебной зависимости от членов возглавляемого ею дачного партнерства. Но председателем правления «Лесного» осталась, конечно.

Вразумительного отчета о потраченных деньгах члены ДНП так и не получили. Приглашали экспертов — по их оценке выходило: проведенные работы стоят вполовину меньше.

Троицкая утверждала, что все деньги израсходованы строго по назначению. Но многие ей уже не доверяли и отказались сдавать очередной побор еще по 200 тысяч. Пусть сначала отчитается за прежние вливания.

Тогда Троицкая опять сделала ход конем: взяла и исключила их из ДНП.

«Продолжая реализовывать свой умысел, — гласит постановление суда, — направленный на использование своих управленческих функций и полномочий вопреки законным интересам ДНП «Лесное» и его членов, в целях нанесения вреда членам партнерства, осознавая, что ее деяния повлекут причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан, а также повлекут последствия в виде фактического лишения граждан принадлежащих им денежных средств, председатель правления ДНП «Лесное» Троицкая О. Н., используя свои управленческие функции, приняла решение исключить в принудительном порядке из ДНП «Лесное» граждан, которые внесли по 500 000 рублей, но не согласились с ее требованием внести еще 200 000 рублей, для этого инициировала и организовала процедуру исключения 52 членов ДНП «Лесное» из состава партнерства».

Деньги, которые она собирала налом на инфраструктуру, исключенным товарищам ни она, ни ДНП в ее лице не вернули, конечно. Нету, все потрачены.

Мало того, она еще и запретила пускать их на территорию ДНП. Чтоб не подсматривали, что там сделано за их деньги, а что не сделано.

* * *

Когда дело уже дошло до уголовного преследования Троицкой, финансовые документы о договорах с фирмами, выполнявшими работы в «Лесном», нашлись.

Представители этих фирм дали в ходе следствия сполна обличающие ее показания.

Один из учредителей ООО «Инжспецсистем» А. Ю. Басов, например, объяснил, что фирма закрылась в 2010 году и не выполняла строительные работы, которые, судя по документам Троицкой, выполнялись в ДНП «Лесное». Оно ему не знакомо, чем занимается и где расположено — он не знает. «Никаких договоров с Троицкой О. Н. не заключал, никаких денежных средств в размере 6 млн руб. от нее не получал».

Генеральный директор ООО «Сервис-центр Заря» Анистратов заявил, что компания занимается уборкой туалетов, мытьем окон, обслуживанием гардеробов только в государственных учреждениях — в том числе в Государственной думе.

Никаких других работ не выполняет, работает только с безналичными расчетами, а с наличными денежными средствами не работает. «ДНП „Лесное“ ему не знакомо, никакие виды работы для него не выполнялись. Председатель правления Троицкая О. Н. также ему не знакома. Каким образом документы ООО „Сервис-центр Заря“ могли попасть в ДНП „Лесное“, он не знает».

Получается налицо откровенный предлог финансовой документации. Рисовала платежки-договора, вставляя туда названия первых попавшихся фирм.

Ни суд, ни следствие почему-то не вменяли ей подлог в вину, хотя в УК есть соответствующая статья. Тем не менее суд пришел к выводу, что «работы, запланированные сметами, в полном объеме не выполнялись, выполненные работы были низкого качества, некоторые работы дублировались. Представленные Троицкой О. Н. сметы и отчеты не соответствуют суммам, фактически затраченным на получение разрешительной документации и на осуществление строительства инфраструктуры ДНП „Лесное“.

»Вы бы видели, что там сейчас, — рассказала «КВ» Светлана Додонова, одна из тех, кто потерял и дачный участок, и полмиллиона. — Трущобы. Покосившиеся заборы, провисшие провода. Дорога — никакого асфальта, просто бетонные плиты уложены. Сейчас там даже за 350 тыс. руб. участок нельзя продать. А те, кто сдал 200 тыс., которые мы отказались сдавать, оказались у Троицкой на крючке. Теперь еще и годовой взнос установили в 25 тыс. (вообще в нормальных садовых товариществах годовые взносы сейчас 7–8 тыс.), а кто просрочит — на того подает в суд за просрочку, и ему начисляют огромную пеню».

* * *

правоохранительные органы обманутые аппаратчики впервые обратились в 2012 году. Стоило огромных трудов добиться возбуждения и расследования уголовного дела.

Привлекались на помощь депутаты. Александр Хинштейн писал депутатские запросы.

Привлекались журналисты, публиковались в газетах статьи.

Но стоило оставить расследование в покое, оно начинало глохнуть и помирать.

Сотрудники аппарата Госдумы жали на все рычаги (а у них-то рычагов побольше, чем у простых смертных), чтоб не дать ему заглохнуть. Благодаря их усилиям дело как-то двигалось. Хотя и тормозило на каждом шагу.

Но все-таки его удалось довести до суда. Долгожданный суд состоялся в июне этого года в Клину , по месту совершения преступления.

«Анализируя и оценивая вышеперечисленные доказательства, — написано в постановлении Клинского районного суда Московской области от 2 июля 2018 года, — суд приходит к выводу, что вина подсудимой Троицкой О. Н. в совершении преступления полностью доказана».

Справедливость то есть торжествует.

Но только до следующего абзаца постановления, где объясняется, что «преступление совершено Троицкой О. Н. в период с 2007 г. по 10.12.2011 г. …Судом действия Троицкой О. Н. квалифицированы по ст. 201, ч. 1, УК РФ . Преступление, в совершении которого обвиняется Троицкая О. Н., относится к категории средней тяжести. Шестилетний срок давности уголовного преследования по нему истек в декабре 2017 года».

Истек, да. Поэтому все, кто доверился Троицкой, могут обтекать. Ни денег, ни участков она возвращать не будет.

И далее следует длинный список граждан, которым суд решил «отказать в удовлетворении исковых требований о взыскании с Троицкой Ольги Николаевны в счет возмещения материального ущерба и компенсации морального вреда». Против каждой фамилии — цифра: кому-то она не вернет 440 тысяч, кому-то 500 тысяч, кому-то миллион.

«Это просто плевок и издевательство над нами, — выразила общее мнение Светлана Додонова. — Столько лет мы доказывали, что нас обвели вокруг пальца! Прокурор просил 3 года лишения свободы. И вот такой результат. При всей нашей правоте мы остались и без земли, и без денег».

По мнению Додоновой, Троицкая могла умыкнуть в общей сложности приблизительно 60 млн рублей, собранных с членов «Лесного». Это не считая принадлежащих им участков, которые она перепродала очередным доверчивым простакам, попавшим в ее сети, и с которых теперь также снова собираются различные взносы под благовидными предлогами.

Для справки: к сведению тех, кто захочет последовать вышеописанному примеру и законно разбогатеть преступным путем.

Освобождение от ответственности по истечении срока давности регламентируется статьей 78 УК РФ: 2 года для преступлений небольшой тяжести, 6 лет — средней тяжести, 10 лет для тяжких преступлений, 15 — для особо тяжких.

Преступления средней тяжести — те, что наказываются лишением свободы до пяти лет.

Нахлобучить больше 50 человек, чтоб срубить примерно 60 млн руб., — это преступление средней тяжести.

Можно и больше срубить — и остаться в той же средне-тяжелой категории. Главное — потом затягивать расследование бюрократическими заморочками, чтоб прошло шесть лет, прежде чем к разбирательству приступит суд. Но с нашими следственными органами это совсем не так сложно, как кажется.

Источник