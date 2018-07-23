«Бразильский Трамп» надеется на винтовку и Вашингтон

Прямолинейный политик Жаир Болсонару, получивший за свой жёсткий подход прозвище «бразильский Трамп», может заручиться поддержкой своего американского коллеги. И не потому, что США симпатична его кандидатура, никому неизвестный Болсонару удачно вписывается в интересы американцев.

Ультраправый политик Болсонару 23 июля официально выдвинул себя на президентские выборы, намеченные в Бразилии на октябрь 2018 года. По опросам, 63-летний Болсонару занимает второе место по популярности после экс-президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силва. Последний находится в тюрьме по обвинению в коррупции и отмывании денег, и неизвестно, сможет ли принять участие в президентской гонке, отмечает служба «Би-би-си»

Global Look Press/imago stock&people

Болсонару прославился тем, что любит шокировать общественность «расистскими и гомофобными» высказываниями. Пока он не был активен в большой политике, на него никто не обращал внимания, но теперь бразильские СМИ наперебой перечисляют самые яркие его цитаты. В 2011 году в интервью журналу Playboy Болсонару сказал, что «не смог бы любить сына-гея» и предпочёл, чтобы такой сын «умер в какой-нибудь аварии». В 2015 году Болсонару оштрафовали за оскорбления конгрессмена Марии де Росарио, когда он заявил, что «ей не стоит опасаться изнасилования, поскольку она очень уродливая». Сейчас идет расследование за якобы сказанные политиком уничижительные замечания в отношении афро-бразильцев.

Будучи в прошлом армейским офицером и капитаном запаса, Болсонару выступает за смягчение законов по контролю за оружием. Кроме того, он занимает бескомпромиссную позицию по борьбе с абортами, в чём его поддерживают миллионы религиозных избирателей. Многие бразильцы уверены, что благодаря своему жёсткому подходу, за который его уже прозвали «бразильский Трамп», Болсонару станет спасителем погрязшей в преступности стране и сможет искоренить коррупцию.

При этом, свою кандидатуру Болсонару выдвигает от Социал-либеральной партии, которая пользуется поддержкой меньшинства. Это означает, что у него будет меньше 10 секунд эфирного времени для телевизионных рекламных роликов, что является серьёзным препятствием, подчеркивают местные СМИ. «У нас нет большой партии, нет больших финансов для предвыборной кампании, нет эфирного времени, — заявил Болсонару. — Зато у нас есть то, чего нет у других, это вы, бразильский народ».

Как сообщало в июне агентство Prensa Latina, экс-президента Лулу да Силва, выступающего от Партии трудящихся, поддерживают 27,6% избирателей, Болсонару заручился симпатиями 19,5% опрошенных. Третье место занял бывший судья верховного суда страны Жоаким Барбоза от Социалистической партии с 9,2% голосов. Регистрация кандидатов начнётся в середине августа. Факт, что о новом бразильском «Трампе» мало что известно, может сыграть как на руку кандидату, так и против него. Многое будет зависеть от позиции США, которым важна победа любого кандидата, противостоящего левым силам, отмечают эксперты.

Болсонару — неизвестная мне фигура. В отличие от него, Лула да Силва достаточно популярный человек, если ему удастся преодолеть юридические закавыки и выйти на предвыборную гонку, у него шансов достаточно много.

Ряд наблюдателей заявляют, что обвинения против Лулы надуманы и выдвинуты с целью не допустить его победы на президентских выборах. Идёт серьёзная борьба, включены не только внутренние, но и внешние силы — американцы не хотят допускать такого политика к руководству крупнейшей страны в Южной Америке. Безусловно, человек, который может отнять какие-то голоса у левых и у Лулы для американцев предпочтительнее. США являются крупнейшей капиталистической страной мира, а Лула является сторонником социализма. Соединённым Штатам не нужен человек, который будет развивать Бразилию по социалистическому пути.

Влияние Вашингтона — огромное. Бразилия имеет большое значение, и американцы делают всё возможное, чтобы не допустить повторного прихода левых или даже левоцентристов к руководству.

Владимир Сударев, заместитель директора Института стран Латинской Америки РАН