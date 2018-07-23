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Россия отстаёт от мира по энергомашиностроению
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Россия отстаёт от мира по энергомашиностроению 

News.ru 1 час назад
Работ в энергетической среде — непочатый край. Поэтому новые федеральные законы о переходе на новую систему налогообложения для нефтяной отрасли, поправки в законодательство и стабилизация цен на бензин в совокупности помогут поддержать равновесие в российской экономике и помочь развитию энергетического комплекса.
На сегодняшний день на рынке нефтепродуктов наблюдается стабилизация цен. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы РФ по энергетике Павел Завальный на прошедшей в Москве пресс-конференции. Поэтому рост цен на это топливо не будет превышать инфляцию. Так было на протяжении трёх прошедших лет, и, скорее всего, так будет и далее, потому что прогнозы по уровню инфляции вполне оптимистичные. В целом комплекс всех принятых мер даст необходимую стабилизацию на данный момент, но ещё более плотно этот вопрос будет обсуждаться уже в осенней сессии Госдумы.
Депутат признался, отвечая на вопрос корреспондента News.ru по поводу отечественного энергетического машиностроения. Он сообщил, что весь мир уже работает на новых паросиловых установках, в то время как Россия их даже не производит.
«Отстаём, те же китайцы далеко ушли вперед. И более эффективную, и более экологически безопасную технику они производят», передает председатель Комитета Госдумы. Однако, что касается парогазовых установок, то у России есть большой опыт их создания. Производство этой техники началось более 10 лет назад. Однако эту машину сложно довести до конечной реализации, так как она слишком легкая и у нее огромная вибрация. К сожалению, дальше рабочих образцов процесс не пройдет.
Также решается вопрос о создании отечественного турбостроения. Эта тема сейчас очень плотно обсуждается на уровне профильных министерств с целью максимального использования при реализации программ энергетики. «Какие решения будут приняты, сейчас сказать не могу. Все находится в процессе обсуждения», сообщил депутат. Но при этом важно понимать, что за оборудование будет на новых электростанциях, которые будут построены. Потому что, при каких-то проблемах или поломках, огромные штрафы будет платить именно собственник электростанции, так как он должен быть готов выдавать энергию бесперебойно в сеть. Зная, что не все современное оборудование доведено до ума, оно будет ломаться. Но оно и будет модернизироваться, чтобы исключить все возможные энергопотери. Если же говорить о лучшем локализированном оборудовании, то на сегодняшний день такое есть лишь у компании Siemens, у которой уровень локализации более 60%.
В России возможна поэтапная локализация, которая может позволить поучаствовать той же Siemens в поставках парогазовых турбин. При этом всё должно быть устроено так, чтобы со временем всё производство на 100% локализовалось в России. И, даже если что-то произойдёт на мировой политической арене, то все санкции никак не повлияли бы на реализацию этих проектов.
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