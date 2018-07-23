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Сегодня ночью на Ново-Астраханском шоссе будет вестись ремонт дороги
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Сегодня ночью на Ново-Астраханском шоссе будет вестись ремонт дороги 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
Несмотря на то, что Саратов уходит под воду после дождей, сегодня ночью (с 23 на 24 июля) планируется провести ремонт дороги на Ново-Астраханском шоссе. Бригада рабочих будет производить фрезерование дорожного полотна. На сегодняшний день на площади трёх тысяч квадратных метров слой деформированного асфальта уже снят. Об этом сообщает городская администрация.
Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта информирует, что из-за погодных условий график всё же может быть изменён.
Саратовцы могут задавать свои вопросы, касающиеся реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» по телефону «горячей линии» — (8452) 26-28-16. В ночное время звонки принимаются автоматически и записываются на автоответчик.
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