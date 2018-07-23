Особенности тюнинга торпеды

Полезная информация для автомобилистов.

Передняя панель становится едва ли не самым видным элементом салона из-за многочисленных устройств и приборов, которые в нее вмонтированы. Отделка не всегда соответствует содержанию и хочется произвести модификацию торпеды собственными силами.

Причиной становится износ или случайная авария. Срабатывание подушек нередко связано с деформацией и срочным ремонтом. В автомастерской готовы устранить неполадки, но сумма ремонта подскакивает до 15 тысяч рублей.

Перетяжка торпеды (передней панели) считается процессом достаточно сложным и требующим особого внимания. Стремление собственноручно справиться с проблемой оправдано, если следовать разработанным инструкциям.

Этап подготовки

Подготовка к работе начинается с первых замеров, позволяющих получить результат и узнать об объеме материала. Учитывая расположение торпеды и регулярные нагрузки искать бюджетные варианты не приходится.

Виниловые пленки лишь частично и на время смогут украсить панель. Лучше всего для нее подходит кожа отличной выделки. Натуральное сырье обладает рядом ценных качеств.

На первое место выходит не только красота узора. Скорее интерес связан с показателями износостойкости и прочности, присущие натуральному продукту. Структуру не в состоянии разрушить ультрафиолет и влажность, мороз и высокие температуры.

Поднимается статус автомобиля и всегда приятно ощущать при соприкосновении мягкую упругую поверхность. Некоторая шероховатость говорит о выборе алькантара. Аналог замши вызывает положительные эмоции и станет достойной заменой.

Пропитка полиуретаном повысила коэффициенты прочности. Тонкая ультрамикрофибра всегда сумеет выдержать негативные климатические и химические воздействия без последствий.

Большое значение придается цветовому решению Алькантара обладает текстурой и палитрой тонов, включающей десятки необычных вариантов. Краски могут быть как спокойными и умиротворяющими, так сочными и яркими для выделения торпеды на общем фоне.

Собирается обычный комплект из отверток и ключей. В работе понадобится малярный скотч, маркер, ножницы, шпатель с резиновым наконечником, наждачная бумага и состав для обезжиривания. Предпочтительней найти специальный клей, предназначенный для работы и кожей и аналогами.

Перетяжка торпеды

Работа с передней панелью занимает больше всего времени. Ведь в самом начале нужно демонтировать все установленные устройства и аксессуары, чтобы вытащить панель.

· Производится осмотр торпеды, позволяющий выявить дефекты и сразу их устранить. Трещинки заклеивают или ищут замену. Не исключена установка панели с другой конфигурацией. позволяющей вставить нужный прибор.

· Поверхность предварительно очищают от грязи и затем обклеивают малярным скотчем. Несколько слоев позволят получить образец для нового чехла.

· Маркером сразу обозначаются места для устройств, чтобы вырезать нужные отверстия.

· Скотч снимается. При сложной конфигурации может образоваться несколько частей, которые будут сшиты на машинке армированными нитками.

· Перед этим лекало прикладывают к изнанке и обводят маркером. Нельзя рисовать впритык, поскольку нужен небольшой отступ, доходящий до 5 сантиметров.

· Сама поверхность подвергается обработке наждачной бумагой. Достаточно добиться небольшой шероховатости и затем произвести обезжиривание. Подойдет растворитель, бензин или ацетон.

· На изнанку чехла и поверхность наносят клей и дают немного подсохнуть. Перетяжку начинают с верхней части. Первое схватывание позволит постепенно производить натягивание вниз. Потребуется разогреть кожу с помощью фена и разглаживать складки шпателем.

· Края загинаются на обратную подготовленную сторону, предварительно вновь обмазываются клеем.

Устанавливать сразу торпеду не рекомендуется. Клей сумеет окончательно схватиться через сутки, лишь затем можно вернуть панель и вставить вынутые устройства.