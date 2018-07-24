«Праща Давида» не попала по сирийским ракетам 

Запуск двух ракет-перехватчиков системы ПРО «Праща Давида» по двум сирийским ракетам окончился промахом по целям, сообщили израильские СМИ.
Как пишет издание «Гаарец», причины промаха еще предстоит расследовать, однако уже сейчас ясно, что система еще находится в стадии настройки, передает ТАСС.
«Праща Давида», в создании и финансировании которой огромную роль сыграли США, была принята на вооружение Армией обороны Израиля лишь в апреле 2017 года.
По данным газеты, военные в понедельник давали неоднозначные комментарии. Они говорили, что сами решили не сбивать сирийские ракеты, так как те не долетят до Израиля, что противоречит их же заявлениям о том, что решение об использовании «Пращи Давида» было принято из-за того, что нельзя допустить даже малейшего риска, что боеголовки весом в полтонны упадут на израильские города. Напомним, в понедельник в ходе ракетного обстрела с сирийской территории противовоздушная оборона Израиля впервые применила систему ПРО «Праща Давида».
После того как «Праща Давида» идентифицировала запуски ракет на сирийской территории, были выпущены две ракеты-перехватчика. Ракеты взорвались над Сирией, не причинив вреда людям и сооружениям в Израиле.