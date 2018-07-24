Ещё
«Праща Давида» не попала по сирийским ракетам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Праща Давида» не попала по сирийским ракетам 

Деловая газета «Взгляд» 45 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Запуск двух ракет-перехватчиков системы ПРО «Праща Давида» по двум сирийским ракетам окончился промахом по целям, сообщили израильские СМИ.
Как пишет издание «Гаарец», причины промаха еще предстоит расследовать, однако уже сейчас ясно, что система еще находится в стадии настройки, передает ТАСС.
«Праща Давида», в создании и финансировании которой огромную роль сыграли США, была принята на вооружение Армией обороны Израиля лишь в апреле 2017 года.
По данным газеты, военные в понедельник давали неоднозначные комментарии. Они говорили, что сами решили не сбивать сирийские ракеты, так как те не долетят до Израиля, что противоречит их же заявлениям о том, что решение об использовании «Пращи Давида» было принято из-за того, что нельзя допустить даже малейшего риска, что боеголовки весом в полтонны упадут на израильские города. Напомним, в понедельник в ходе ракетного обстрела с сирийской территории противовоздушная оборона Израиля впервые применила систему ПРО «Праща Давида».
После того как «Праща Давида» идентифицировала запуски ракет на сирийской территории, были выпущены две ракеты-перехватчика. Ракеты взорвались над Сирией, не причинив вреда людям и сооружениям в Израиле.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В СПЧ поддержали идею Соловьева отменить спецтюрьмы для сотрудников органов На Алтае проверят видео, на котором подросток топором убила котенка Израиль впервые на границе с Сирией применил систему ПРО «Праща Давида»
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Оксана Шачко оставила предсмертную записку79
Что осталось за кадром страшной пытки в колонии87
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов225
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест36
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий61
Видео
01:45
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
00:24
Оксана Шачко оставила предсмертную записку
Происшествия
05:16
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест
Общество
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
00:17
На новом корабле ВМС Италии произошел пожар
Армия Войска
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
01:00
Число погибших при пожарах в Греции увеличилось
Пожары Европа
00:45
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение