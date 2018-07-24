«Праща Давида» не попала по сирийским ракетам

Запуск двух ракет-перехватчиков системы ПРО «Праща Давида» по двум сирийским ракетам окончился промахом по целям, сообщили израильские СМИ.

Как пишет издание «Гаарец» , причины промаха еще предстоит расследовать, однако уже сейчас ясно, что система еще находится в стадии настройки, передает ТАСС

«Праща Давида», в создании и финансировании которой огромную роль сыграли США , была принята на вооружение Армией обороны Израиля лишь в апреле 2017 года.

По данным газеты, военные в понедельник давали неоднозначные комментарии. Они говорили, что сами решили не сбивать сирийские ракеты, так как те не долетят до Израиля , что противоречит их же заявлениям о том, что решение об использовании «Пращи Давида» было принято из-за того, что нельзя допустить даже малейшего риска, что боеголовки весом в полтонны упадут на израильские города. Напомним, в понедельник в ходе ракетного обстрела с сирийской территории противовоздушная оборона Израиля впервые применила систему ПРО «Праща Давида».