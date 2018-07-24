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Израиль впервые применил «Пращу Давида»
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Израиль впервые применил «Пращу Давида» 

Lenta.ru 49 минут назад
Фото: Lenta.ru
Армия обороны Израиля впервые и неудачно применила в боевых условиях систему противоракетной обороны (ПРО) David's Sling («Праща Давида»), сообщает блог oleggranovsky.
Израильские ракеты-перехватчики David's Sling были выпущены по двум сирийским баллистическим ракетам «Точка» (9K79, ОТР-21, SS-21 Scarab). Через 25 секунд после пуска стало ясно, что одна из сирийский ракет упадет в Сирии в одном километре от границы Израиля, после чего перехватчик был подорван в воздухе. Второй перехватчик продолжил полет в сторону своей цели, однако по техническим причинам не попал в цель.
Обломки ракет «Точка» упали на сирийской территории. Израильские военные выясняют причины сбоя системы ПРО David's Sling.
Данный инцидент стал первым боевым применением «Пращи Давида». Армия обороны начала тестировать элементы системы в 2016 году. Испытания модернизированного варианта David's Sling завершились в 2017 году. Многоуровневая система ПРО предназначена для перехвата ракет противника на дальности 70-300 километров. Основные разработчики David's Sling — израильская Rafael и американская Raytheon. Система должна занять промежуточное положение между ближним «Железным куполом» и дальней «Крепостной стеной».
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