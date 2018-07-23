Ходченкова нежится под солнцем в Испании, Наталья Чистякова-Ионова щеголяет в откровенных купальниках, Анна Седокова отдыхает во Франции — словом, сезон отпусков разгаре. Но август уже маячит на горизонте, а значит, тем, кто не озадачился вопросом отдыха, стоит поторопиться. Нет времени на оформление визы, да и цены кусаются? Значит, отправляемся на российские курорты по следам знаменитостей.
Звезды, отдыхавшие этим летом в родной стране, — в галерее Teleprogramma.pro Эвелина Бледанс. Побывать в гостинице «Ялта-Интурист» и снять о ней видео, встретиться с актерами Татьяной Абрамовой и Юрием Беляевым, погулять с сыном Семой, почти забраться на Ай-Петри, поработать, поплавать на яхте и пополнить личный альбом коллекцией «горячих» фото — все это успела сделать Эвелина за несколько дней в Крыму. Фото: instagram.com/bledans
Наташа Королева и Тарзан. Звездные супруги напоминают поклонникам о хите «Дельфин и русалка». Певица и танцор начало июля провели в селе Небуг, неподалеку от Туапсе, где успели заглянуть в местный дельфинарий и поплавать с очаровательными животными. «Остановись, мгновенье, ты прекрасно! Море, отдых и любимый рядом», — вздыхала Наташа, публикуя последние курортные снимки. Фото: instagram.com/delfinari_nebug
Виктория Лопырева. Сейчас блондинка наслаждается летом на побережье Италии, но еще недавно путешествовала по городам России, принимающим чемпионат мира по футболу. Прилетев в Сочи, Виктория не только на стадионе побывала, но и успела заскочить на пляж, поесть кукурузы, поговорить с местными продавцами об урожае персиков и отметиться в местной хинкальной. И все это со словами: «Такой кайф, вы не представляете себе!». Фото: instagram.com/lopyrevavika
Татьяна Навка. К крымским городам Навка с нежностью относится с детства: «Не проходило ни одного лета, чтобы мы с родителями ни побывали в Крыму», — делится спортсменка воспоминаниями. В этом году Татьяна вместе с мужем и дочерью Надей вновь отправились на полуостров, выбрав для отдыха Ялту и Симеиз. Фото: instagram.com/tatiana_navka
Ольга Кабо. Вслед за фигуристкой в Крым прибыла Ольга с дочерью и сыном, чтобы совместить приятное с полезным: и позагорать, и на детском кинофестивале побывать. Для Кабо это не первая поездка на море: в сентябре женщина отдыхала в Турции, где демонстрировала завидную фигуру в купальнике. Фото: instagram.com/kabo_olga
Лиза Арзамасова. В Ессентуки звезду «Папиных дочек» привел фестиваль «Хрустальный источник». В Ставропольском крае актриса впервые, но уже обещает вернуться сюда — и неоднократно: «Я обязательно буду сюда много раз возвращаться и друзей привозить. Я в этих краях впервые, а будто дома. Мне о-о-очень уютно!». Фото: instagram.com/liza_arzamasova
Юрий Газинский. После финала ЧМ-2018 спортсмены отправились в теплые края — восстанавливаться и готовиться к новым соревнованиям. Среди футболистов, выбравших родные просторы, — полузащитник клуба «Краснодар» с супругой. Юрий даже на курорте не расставался с мячом — правда, отправлял его не в ворота, а в баскетбольное кольцо. Фото: instagram.com/gazinskiy
Оксана Федорова. «Позади период интенсивной работы, а теперь хочется беззаботно окунуться в море и смыть с себя все напряжение рабочих месяцев. Я в Сочи. А у вас какие планы на лето?» — обращается телеведущая к поклонникам. Оксана лукавит: трудиться она не переставала даже у моря. Например, сняла новую коллекцию своей линии одежды и присоединилась к продвижению балетного интенсива. Фото: instagram.com/fedorovaoksana