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Проект Стратегии развития Нижегородской области обсудил Дмитрий Сватковский с жителями Бутурлинского района
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Проект Стратегии развития Нижегородской области обсудил Дмитрий Сватковский с жителями Бутурлинского района 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
23 июля и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский посетил с рабочим визитом Бутурлинский район.
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, в рамках визита и.о. заместителя губернатора обсудил с бутурлинцами проект Стратегии развития Нижегородской области.
«Глава региона Глеб Никитин поручил организовать массовое обсуждение проекта Стратегии. Я сам активно участвую в дискуссиях, вижу много заинтересованных лиц. Здесь, в Бутурлине, людей заботят вопросы экономического развития, формирования здорового образа жизни. Будем учитывать при утверждении Стратегии», — заявил по итогам обсуждения Дмитрий Сватковский.
После этого и.о. заместителя губернатора Нижегородской области проверил работу местной центральной районной больницы и встретился с коллективом учреждения. В рамках встречи также обсуждалась Стратегия развития, привлечение молодых специалистов в районы Нижегородской области, обновление автомобильного парка социальных учреждений в Бутурлине.
В завершении визита Дмитрий Сватковский также посетил село Каменищи, где пообщался с местными жителями.
«Во время встречи договорились о помощи жителям по подводу водопровода. Уверен, все получится. Через месяц планирую приехать на открытие. Кроме того, ряд вопросов попробуем решить через программу поддержки местных инициатив. За последние годы программа хорошо себя зарекомендовала», — сообщил и.о. замгубернатора.
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