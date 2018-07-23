Раскрыты детали задержания «изменника» Роскосмоса

Сын арестованного сотрудника ЦНИИмаша рассказал подробности задержания Виктора Кудрявцева . По словам заведующего лабораторией Института нефтехимического синтеза им. А. В. Топчиева (ИНХС РАН) доктора физико-математических наук Ярослава Кудрявцева, его отец был активно вовлечен в международное сотрудничество в девяностые и нулевые годы.

Виктор Кудрявцев был задержан московским ФСБ у себя на квартире в Королеве утром 20 июля, после чего силовики обыскали его квартиру на предмет каких-либо доказательств его причастности к секретному уголовному делу. Обыски также прошли на даче, в гараже подозреваемого и на квартире у Ярослава Кудрявцева, сообщает РБК.

По словам Ярослава Кудрявцева, отец часто посещал по работе Бразилию , Индию, Китай , европейские страны, участвовал в конференциях по аэродинамике.

«Обмен научными данными и является целью любого сотрудничества», — отметил Кудрявцев. Он также добавил, что любые подобные документы должны проходить проверку на наличие в них секретной информации.