Раскрыты детали задержания «изменника» Роскосмоса 

Сын арестованного сотрудника ЦНИИмаша рассказал подробности задержания Виктора Кудрявцева. По словам заведующего лабораторией Института нефтехимического синтеза им. А. В. Топчиева (ИНХС РАН) доктора физико-математических наук Ярослава Кудрявцева, его отец был активно вовлечен в международное сотрудничество в девяностые и нулевые годы.
Виктор Кудрявцев был задержан московским ФСБ у себя на квартире в Королеве утром 20 июля, после чего силовики обыскали его квартиру на предмет каких-либо доказательств его причастности к секретному уголовному делу. Обыски также прошли на даче, в гараже подозреваемого и на квартире у Ярослава Кудрявцева, сообщает РБК.
По словам Ярослава Кудрявцева, отец часто посещал по работе Бразилию, Индию, Китай, европейские страны, участвовал в конференциях по аэродинамике.
«Обмен научными данными и является целью любого сотрудничества», — отметил Кудрявцев. Он также добавил, что любые подобные документы должны проходить проверку на наличие в них секретной информации.
Ранее News.ru писал, что подозреваемого в госизмене из-за утечки в Роскосмосе 74-летнего сотрудника ЦНИИмаша Виктора Кудрявцев обвиняют в передаче секретных данных одной из стран НАТО. Фигурант дела вину не признаёт. Работа Кудрявцева в ЦНИИмаше была связана с закрытой тематикой «гиперзвуковых потоков», использовавшихся в оборонных проектах по линии корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и концерна «Алмаз-Антей».