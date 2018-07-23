Россия оспорила запрет ЕС на поставки мяса птицы

Причиной ограничений стало возникновение в некоторых российских регионах очагов высокопатогенного вируса гриппа птиц, пояснили в Россельхознадзоре . Например, в пяти районах Татарстана ввели карантин из-за птичьего гриппа. Еще нашли вирус в шести населенных пунктах Самарской области , в Смоленской и Нижегородской областях. В прошлом месяце в Курской области был зарегистрирован очаг заболевания гриппа птиц (типа А подтипа Н5). В основном очаги зафиксированы в частных подворьях, где заболели куры и утки. Так что пока непонятно, какими могут оказаться последствия.

До последнего времени экспортировать мясо птицы в страны Евросоюза могли 18 российских предприятий. Сейчас эта возможность оказалась под запретом. «Все документы с нашей стороны в адрес европейских коллег направлены, сейчас идет их анализ», — пояснила в беседе с "Российской газетой" официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано . Но пока ответ на вопрос, когда могут быть сняты ограничения для экспортеров, остается открытым.

"Нашим ведомством подготовлен пакет документов с детальной информацией об эпизоотической ситуации в стране по этому заболеванию", — пояснила она. В частности, представлены материалы по проводимой в России регионализации по гриппу птиц. В ведомстве еще раз напоминают о том, что в случае возникновения очага инфекции нельзя сразу «закрывать» всю страну. Например, предприятия, производящие мясо птицы, расположенные в безопасных зонах, не представляют рисков при поставках своей продукции на международный рынок.

Европейские страны неоднократно вводили ограни-чительные меры на поставку мяса птицы из России

По данным статистики, к началу июля экспорт мяса из России вырос почти на треть, составив около 107,3 тысячи тонн. При этом в поставках преобладали птица и полуфабрикаты, отгрузки которых составили 68,2 тысячи тонн. «И это также увеличение показателя практически на 30 процентов», — пояснили «РГ» в Национальной мясной ассоциации.