Ещё
Россия оспорила запрет ЕС на поставки мяса птицы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия оспорила запрет ЕС на поставки мяса птицы 

Российская Газета 1 час назад
Причиной ограничений стало возникновение в некоторых российских регионах очагов высокопатогенного вируса гриппа птиц, пояснили в Россельхознадзоре. Например, в пяти районах Татарстана ввели карантин из-за птичьего гриппа. Еще нашли вирус в шести населенных пунктах Самарской области, в Смоленской и Нижегородской областях. В прошлом месяце в Курской области был зарегистрирован очаг заболевания гриппа птиц (типа А подтипа Н5). В основном очаги зафиксированы в частных подворьях, где заболели куры и утки. Так что пока непонятно, какими могут оказаться последствия.
До последнего времени экспортировать мясо птицы в страны Евросоюза могли 18 российских предприятий. Сейчас эта возможность оказалась под запретом. «Все документы с нашей стороны в адрес европейских коллег направлены, сейчас идет их анализ», — пояснила в беседе с "Российской газетой" официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано. Но пока ответ на вопрос, когда могут быть сняты ограничения для экспортеров, остается открытым.
"Нашим ведомством подготовлен пакет документов с детальной информацией об эпизоотической ситуации в стране по этому заболеванию", — пояснила она. В частности, представлены материалы по проводимой в России регионализации по гриппу птиц. В ведомстве еще раз напоминают о том, что в случае возникновения очага инфекции нельзя сразу «закрывать» всю страну. Например, предприятия, производящие мясо птицы, расположенные в безопасных зонах, не представляют рисков при поставках своей продукции на международный рынок.
Европейские страны неоднократно вводили ограни-чительные меры на поставку мяса птицы из России
По данным статистики, к началу июля экспорт мяса из России вырос почти на треть, составив около 107,3 тысячи тонн. При этом в поставках преобладали птица и полуфабрикаты, отгрузки которых составили 68,2 тысячи тонн. «И это также увеличение показателя практически на 30 процентов», — пояснили «РГ» в Национальной мясной ассоциации.
Российская Газета: последние новости
Немедовый месяц Фото: В Североморске прошла репетиция парада ко Дню ВМФ На Кубани собрали 10,4 миллиона тонн зерна
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль136
Украинский политик лично проверил Крымский мост55
Когда грянет кризис и другие события дня7
Пытавшим заключенного тюремщикам нашли оправдание197
Россияне взбунтовались из-за нового налога465
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение