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Штрафы для перекупщиков железнодорожных билетов повысят в Казахстане
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Штрафы для перекупщиков железнодорожных билетов повысят в Казахстане 

Мир24 2 часа назад
Об этом рассказали в Агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции республики. Именно спекулянты создают искусственный дефицит на билеты летом. Сейчас силовики совместно с общественниками активно выступают в роли покупателей.
«Сейчас тот мониторинг, который мы проводим совместно с общественниками, он это полностью подтверждает. Есть факты, когда с посредниками наши общественники вошли в контакт. Причем снимали это на видеокамеры», — указал заместитель председателя Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Республики Казахстан Олжас Бектенов.
Как правило, перекупщики продают билеты минимум вдвое дороже, чем они стоят в кассах.
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