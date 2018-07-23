Птицы оказались для бельгийских властей важнее нудистов

Бельгии запретили создавать второй нудистский пляж из-за опасений навредить редким хохлатым жаворонкам. Об этом сообщает The Guardian.

Фламандское агентство по делам дикой природы заблокировало инициативу о создании пляжа у Вестэнде из-за опасений, что сексуальная активность людей в дюнах отпугнет жаворонков. Оно уведомило местные власти, что и сами дюны могут пострадать от деятельности отдыхающих.

Председатель Бельгийской федерации натуризма Коэн Меулеманс отметил, что за два года число членов организации выросло до 8,2 тысячи человек, поэтому им требуется новый пляж, а район Вестэнде идеально подходит для этой цели, потому что рядом нет зданий и дамб.

По его словам, большинство новых членов федерации — люди от 30 до 40 лет, которые испытывают серьезное давление на работе. Они обращаются к натуризму, чтобы оставить одежду и мобильные телефоны и вернуться к природе.

Ранее в июне сообщалось, что во Франции для нудистов откроют парк развлечений с батутами и мини-полем для гольфа.