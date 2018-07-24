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Завод по производству мальтодекстрина на Кубани обеспечит им всю Россию
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Завод по производству мальтодекстрина на Кубани обеспечит им всю Россию 

АиФ-Кубань 1 час назад
Фото: АиФ-Кубань
Мальтодекстрин производят из кукурузы и применяют в детском питании, кондитерских и молочных изделиях
Завод по производству мальтодекстрина на Кубани обеспечит им всю Россию.
Замглавы региона Андрей Коробка рассказал, что уже в начале августа ООО «Крахмальный завод Гулькевичский» собирается запустить цех по глубокой переработке зерна кукурузы, чтобы получать мальтодекстрин. Соглашение о реконструкции завода было пописано на инвестиционном форуме в Сочи.
Как пояснил Андрей Коробка, сегодня в России производит мальтодекстрин лишь завод в Орловской области, вырабатывая в год около 5 тысяч тонн остро необходимого в современной пищевой промышленности вещества. В то время как потребность рынка составляет в семь раз больше — порядка 35 тысячи тонн.
«Приходится завозить его в Россию из Китая и стран Европы. В перспективе у кубанского производства есть все возможности практически закрыть потребность по нему в стране. После запуска цеха Крахмальный завод в Гулькевичи будет выпускать не менее 28 тыс. тонн мальтодекстрина в год. Таким образом, он вырастет в крупнейшего производителя этого вещества в стране», — сообщил вице-губернатор.
«Мальтодекстрин используется при производстве молочных изделий, детского питания, «восточных» сладостей, кофе растворимого и в пакетиках, кондитерского и хлебопекарного производства», — сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Напомним, на заводе им. Седина в Краснодаре собираются восстановить станкостроительную отрасль.
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