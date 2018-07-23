Колония Дигнидад: как бывший нацистский медик создал в Чили центр пыток

Колония Дигнидад в Чили — страшный осколок нацистской Германии . В ее истории переплетены сектантство, эксперименты над людьми, пытки, сексуальное насилие и политические убийства. Колония просуществовала 30 лет и была силой расформирована лишь в 1991 году. До сих пор нет точной информации, сколько в ней было сломано и загублено жизней.

Первые звоночки

Дигнидад основал Пауль Шефер, чей жизненный путь поначалу ничем не отличался от биографии добропорядочных бюргеров. Он родился в 1921 году в небольшом немецком городке Тройсдорфе. Во время Второй мировой был призван в армию, где служил в должности ефрейтора в санитарном батальоне. В зоне боевых действий был ранен, потерял глаз.

После войны Шефер устроился воспитателем в детский сад, однако вскоре был изгнан оттуда «за развратные действия в отношении малолетних» и отлучен от Церкви. Считается, что именно этот позор стал толчком к развитию у него психопатических наклонностей. Пауль увлекся проповедничеством и благодаря силе ораторского искусства и актерскому мастерству быстро снискал преданных поклонников. Вместе они основали под Зигбургом Частную социальную миссию, а по сути секту. Целью ее была заявлена забота о здоровье, воспитании и образовании маленьких подопечных, которых находили в приютах и больницах — в послевоенные годы было немало беспризорников и детей из неблагополучных семей. Финансовые дела пошли в гору: многие последователи жертвовали миссии все имущество. Однако вскоре вновь разразился сексуальный скандал. Понимая, что на родине ему грозит многолетнее тюремное заключение, Пауль Шефер эмигрировал в Чили.

«Земля обетованная»

Чили — колоритная страна Южной Америки — была выбрана неслучайно. Максимально удаленная от Европы, она привлекала многих нацистских преступников, к которым, впрочем, Шефер не принадлежал. Власти страны не препятствовали перебежчикам, не преследовали их по закону, не выдавали по запросу другим странам.

«Благотворительной организации», образованной здесь Шефером, был выделен большой земельный участок в отдаленном районе, расположенном в 6 часах езды от столицы Сантьяго, и работа закипела. Подопечные Шефера по 12-14 часов в день возводили здания и ограды, которые для многих из них впоследствии стали тюрьмой, камерой пыток и последним пристанищем. Они были лишены паспортов и права общаться с людьми вне общины. Их жизнь отныне сосредоточилась на 13 тысячах гектарах земли, обнесенных колючей проволокой, с вышками и охраной, вооруженной автоматами. Воздушное пространство над колонией контролировалось с помощью легких самолетов и мощных радаров.

Созданная зона по злой иронии была названа Дигнидад, что означает «честь», «достоинство».

Государство в государстве

По сути, Шеферу во второй половине ХХ века удалось невероятное: построить собственное государство, которое находилось де-факто вне юрисдикции чилийских властей. Большую роль в этом сыграл приход к власти Пиночета в 1973 году. Диктатору импонировали идеи нацизма и методы ведения хозяйства в Дигнидаде: там вовсю использовался бесплатный рабский труд, а к несогласным применялись пытки. Есть версия, что секта участвовала в расправах над оппозиционерами по приказу правящей верхушки Чили.

Колония регулярно пополнялась новыми членами. Часто это были несовершеннолетние, которых в нее на воспитание отдавали суды, приюты, больницы. Если в секту приходили семьи добровольцев, то родителей разлучали с детьми. Обратного пути не было — местные власти не рисковали вступать в конфликт с немецкими гостями.

Внешний лоск

Коммуне удавалось вести успешную экономическую деятельность. Со временем Дигнидад буквально расцвела благодаря рабскому труду, отсутствию налогового бремени и предпринимательскому таланту Шефера и его компании. Овощи и фрукты, мясо-молочная продукция, мед, конфитюры выгодно реализовывалось в Чили и Германии. Два рыболовецких судна в Консепсьоне, гравийный карьер, золотоносная шахта, ресторан «Семейный клуб» — все это приносило чистую прибыль, которая распределялась между руководителями Дигнидада. В годы диктатуры Пиночета, по имеющимся сведениям, на территории колонии был развернут завод по сборке огнестрельного оружия, главным образом автоматов.

Внутренний ужас

Внутри периметра поселения действовал жесточайший режим с массой тоталитарно-сектантских правил и требований, с психологическим прессингом и круговой ответственностью за провинности, практиковались пытки, изнасилования, издевательства, извращения. Как выяснилось уже после ликвидации коммуны, Шефер и его команда подвергали мучениям несколько тысяч узников, десятки тел были найдены в тайных захоронениях на территории колонии.

Доподлинно установлено, что на территории Дигнидада какое-то время «работал» печально известный доктор Йозеф Менгеле, которого за жестокие эксперименты над людьми прозвали «ангелом смерти из Освенцима ». А вот слухи о том, что там же долгое время скрывался Мартин Борман , личный секретарь Гитлера, пока что не подкреплены доказательствами.

В 1985 году в окрестностях колонии бесследно исчез Борис Вайфеллер — американский турист, бывший выходец из СССР. По одной из гипотез искатель приключений планировал попасть на секретный объект, чтобы убедиться в присутствии там нацистских преступников, а потом, обнародовав эту информацию, прославиться. Его мечте не суждено было сбыться, и о его судьбе до сих пор ничего не известно.

Умер в глубокой старости

Когда в 1990 году в недрах администрации чилийского президента Патрисио Эйлвина начали готовить декрет о ликвидации юридического статуса колонии и изъятии имущества, Шефером и его ближайшими соратниками Шмидтом и Хоппом были приняты срочные контрмеры по разделу недвижимости и денежных активов, созданию новых компаний и фирм, правопреемственную связь которых с колонией доказать чрезвычайно трудно.