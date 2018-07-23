Лев Шлосберг обратился в ФСБ с просьбой проверить вмешательство в работу избирательных комиссий Псковской области 

Руководитель регионального отделения «Яблоко» Лев Шлосберг обратился в управление ФСБ по Псковской области с просьбой проверить вмешательство в работу избирательных комиссий региона: об этом он сообщил в эфире программы «Шлосберг Live». Он рассказал, что в ходе выдвижения в ряде муниципалитетов на представителей ТИКов оказывалось давление. «В Опочецком районе представитель „Партии роста“ пытался снять нашего кандидата на главу района через суд. При этом территориальная избирательная комиссия признала в суде этот иск! И мне хочется спросить, кто вам, Татьяна Юрьевна [Бобылева, председатель ТИК Опочецкого района] позвонил, что вы сначала на заседании ТИК единогласно проголосовали за регистрацию кандидата, а потом в суде, единолично, без обсуждения с ТИК, признаёте иск?» — спросил Лев Шлосберг. Он отметил, что направил заявление в ФСБ по статье 141 УК РФ (Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий). Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».