Ещё
Лев Шлосберг обратился в ФСБ с просьбой проверить вмешательство в работу избирательных комиссий Псковской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лев Шлосберг обратился в ФСБ с просьбой проверить вмешательство в работу избирательных комиссий Псковской области 

Псковская губерния 1 час назад
Руководитель регионального отделения «Яблоко» Лев Шлосберг обратился в управление ФСБ по Псковской области с просьбой проверить вмешательство в работу избирательных комиссий региона: об этом он сообщил в эфире программы «Шлосберг Live». Он рассказал, что в ходе выдвижения в ряде муниципалитетов на представителей ТИКов оказывалось давление. «В Опочецком районе представитель „Партии роста“ пытался снять нашего кандидата на главу района через суд. При этом территориальная избирательная комиссия признала в суде этот иск! И мне хочется спросить, кто вам, Татьяна Юрьевна [Бобылева, председатель ТИК Опочецкого района] позвонил, что вы сначала на заседании ТИК единогласно проголосовали за регистрацию кандидата, а потом в суде, единолично, без обсуждения с ТИК, признаёте иск?» — спросил Лев Шлосберг. Он отметил, что направил заявление в ФСБ по статье 141 УК РФ (Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий). Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
Псковская губерния: последние новости
«Наследный грех предков» Член избиркома Псковской области получил заказ от комиссии на печать и размещение агитрекламы Публичная активность по теме повышения пенсионного возраста в Псковской области минимальна - «Петербургская политика»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль138
Украинский политик лично проверил Крымский мост54
Когда грянет кризис и другие события дня7
Пытавшим заключенного тюремщикам нашли оправдание196
Россияне взбунтовались из-за нового налога467
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение