Ряд бизнесменов из «списка Титова» получили возможность вернуться в Россию

МОСКВА , 23 июл — РИА Новости . Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов получил официальные ответы на свои обращения по поводу бизнесменов из «лондонского списка», сообщает RT со ссылкой на пресс-службу бизнес-омбудсмена.

В документе за подписью заместителя генерального прокурора России Виктора Гриня сообщается о возможности отмены международного розыска и ведения расследований без применения лишения свободы в отношении Леонида Кураева Сергея Капчука , Михаила Шаманова и Дмитрия Панькова.

Также Генпрокуратура сообщила о пересмотре дел четырех других бизнесменов: Алексея Кузнецова , Юрия Погибы, Анатолия Локтионова и Евгения Петрова . В случае их добровольной явки к следователю применениек ним ареста законом не предусматривается, отметили в ведомстве.

"Я сорвусь первым самолетом, но пока еще есть препятствия, к сожалению. Я как был подозреваемым, так и остался, изменили только меру пресечения", — сказал RT один из фигурантов списка Михаил Шаманов.

Бывший вице-президент "Роснефти" Анатолий Локтионов, комментируя RT решение Генпрокуратуры, отметил, что никогда не настаивал на отмене уголовного дела, а лишь на его расследовании. По его словам, в дальнейшем он намерен развивать свой бизнес в России.