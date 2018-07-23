Бизнесмен Погиба из «списка Титова» рассказал о планах после возвращения в Россию

Бизнесмен из Ростова, владелец СК «Славяне» Юрий Погиба в беседе с RT прокомментировал решение Генерального прокурора России Виктора Грини о возможности отмены международного розыска и продолжении расследования без применения лишения свободы в отношении российских бизнесменов.

«Конечно, я рад вернуться на родину. Большое спасибо Борису Титову , который борется за права предпринимателей. По своему делу хочу сказать, что на меня было совершено покушение и эти люди ещё не наказаны. Говорят, что покушение я организовал сам. Есть решение судов о том, кто виноват. Но на меня возбуждено уголовное дело», — сказал он.

По словам бизнесмена, в его планах присутствует расширение своего бизнеса.

«У меня было несколько проектов, мы построили один отель в Ростове, били и другие планы, но они остались на бумаге. Я занимаюсь строительством, но сейчас мне не дают землю, кто-то мешает. Почему так происходит, мне непонятно. Вернусь в Ростов, я там служил, потом остался, этот город для меня родной. Строиться буду в других регионах. Рассматриваю Байкал, потому что вижу там туристические перспективы», — заключил Погиба.