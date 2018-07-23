Бизнесмен Кураев из «списка Титова» оценил возможность вернуться на родину 

Калужский предприниматель Леонид Кураев прокомментировал в беседе с RT принятое в Генеральной прокуратуре России решение о возможности отмены международного розыска и продолжении расследования без применения лишения свободы в отношении его самого, Сергея Капчука, Михаила Шаманова и Дмитрия Панькова.
«Конечно, я рад вернуть в Россию. Планы мои — увидеть в первую очередь всех своих родственников и, конечно, я буду добиваться объективного и беспристрастного расследования дела. Вернусь я в Москву. Для начала, надо разобраться с моим делом. Надеюсь, что справедливость восторжествует и очень надеюсь на поддержку уполномоченного по правам предпринимателей Титова Бориса Юрьевича», — сказал Кураев.
Ранее появилась информация о том, что Борис Титов получил официальные ответы из Генеральной прокуратуры и МВД на свои обращения по поводу так называемого «лондонского списка».