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Бизнесмен Кураев из «списка Титова» оценил возможность вернуться на родину
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Бизнесмен Кураев из «списка Титова» оценил возможность вернуться на родину 

RT на русском 2 часа назад
Фото: RT на русском
Калужский предприниматель Леонид Кураев прокомментировал в беседе с RT принятое в Генеральной прокуратуре России решение о возможности отмены международного розыска и продолжении расследования без применения лишения свободы в отношении его самого, Сергея Капчука, Михаила Шаманова и Дмитрия Панькова.
«Конечно, я рад вернуть в Россию. Планы мои — увидеть в первую очередь всех своих родственников и, конечно, я буду добиваться объективного и беспристрастного расследования дела. Вернусь я в Москву. Для начала, надо разобраться с моим делом. Надеюсь, что справедливость восторжествует и очень надеюсь на поддержку уполномоченного по правам предпринимателей Титова Бориса Юрьевича», — сказал Кураев.
Ранее появилась информация о том, что Борис Титов получил официальные ответы из Генеральной прокуратуры и МВД на свои обращения по поводу так называемого «лондонского списка».
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