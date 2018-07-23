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В перестрелке в Торонто погибли два человека
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В перестрелке в Торонто погибли два человека 

ТАСС 1 час назад
ОТТАВА, 23 июля. /ТАСС/. Полиция Торонто подтвердила гибель 10-летней девочки и 18-летней женщины в воскресной перестрелке в районе Гриктаун. Об этом в понедельник сообщил журналистам шеф полиции мегаполиса Марк Сандерс.
"Также 13 человек в возрасте от 10 до 59 лет получили ранения различной степени тяжести", — цитирует его телеканал CBC. Сандерс также добавил, что в настоящее время полиция «полностью контролирует ситуацию в городе».
Как заявила журналистам представитель полицейского управления мегаполиса Моника Хадон, «на данный момент мы устанавливаем личность стрелка, известно, что ему 29 лет, он из Торонто, другой информации у меня пока нет».
Инцидент произошел поздно вечером в воскресенье в районе Гриктаун на одной из оживленный улиц, где находится много кафе и ресторанов. Неизвестный мужчина открыл стрельбу из пистолета по людям в одном из ресторанов, а затем вступил в перестрелку с полицейскими и был убит. Полиция сейчас работает с очевидцами происшествия и пытается установить мотивы стрелка, не исключая и версию теракта.
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