Закисление океана может лишить рыб способности учуять добычу и хищников

Несколько лет назад учёные из Эксетерского университета предположили, что всё большее увеличение кислотности океана вредит обонянию рыб. Недавняя работа окончательно подтвердила эти выводы, которые могут означать только одно: морские экосистемы ждут неприятности.

Морская вода становится всё более кислой, поскольку она поглощает углекислый газ (CO2) из атмосферы. Таким образом, по мере повышения уровня CO2 в атмосфере происходит закисление океанов нашей планеты.

По оценкам экспертов, океаны уже на 43 процента являются более кислыми, чем во времена промышленной революции, а к концу этого столетия, согласно прогнозам, океаны будут в 2,5 раза более кислыми, чем сейчас.

К сожалению, повышение кислотности океана ставит под угрозу способность рыб обнаруживать запахи. В свою очередь, им становится сложнее искать пищу, уклоняться от хищников, распознавать друг друга и даже определять местонахождение подходящего нерестилища.

Как объясняет ведущий автор исследования доктор Косима Портеус (Cosima Porteus), они сравнили поведение молодого лаврака Dicentrarchus labrax при уровнях CO2, характерных для сегодняшнего состояния океана, и прогнозируемых в конце века.

"Лаврак в кислых водах плавал меньше и реже реагировал, когда сталкивался с запахом хищника", — отмечает исследовательница.

Обоняние рыбы вдвое ухудшилось в условиях морской воды, которая, как считается, будет к концу века, говорит Портеус.

По её словам, способность рыб обнаруживать и реагировать на некоторые запахи, связанные с пищей и опасными ситуациями, ухудшилась намного больше, чем реакция на другие запахи.

"Мы думаем, что это объясняется подкисленной водой, влияющей на то, как молекулы связываются с обонятельными рецепторами в обонятельных органах рыбы, уменьшая их способность различать эти важные стимулы", — говорит Портеус.

Проблема усугубляется ещё и тем, что при воздействии воды с повышенным содержанием CO2 и кислотностью у рыб наблюдалось снижение экспрессии генов, отвечающих за восприятие и обработку запахов, в их органах обоняния и мозге.

Другими словами, вместо того, чтобы компенсировать ухудшение способности органов обоняния распознавать запахи за счёт увеличения экспрессии этих генов, организмы рыб ещё больше ухудшали ситуацию.

Авторы работы представили результаты своих исследований в статье, опубликованной в научном издании Nature Climate Change.

Ранее авторы проекта «Вести. Наука» (nauka.vesti.ru) рассказывали, что подкисление воды в Мировом океане уже начало разрушать раковины планктона. Также мы сообщали о другой опасности для рыб — пластике. Специалисты выяснили, что морские обитатели буквально «подсели» на него как на фастфуд.