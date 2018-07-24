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Кислотность океана влияет на обоняние рыб
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Кислотность океана влияет на обоняние рыб 

Мир24 2 часа назад
Фото: N+1
Кислотность воды в Мировом океане угрожает промысловым рыбам. Если она повысится, то обоняние рыб ухудшится, и они не смогут замечать присутствие хищников. Об этом сообщается в журнале Nature Climate Change.
Исследователи отмечают постепенный рост кислотности океанической воды. Это связано с повышением концентрации углекислого газа в атмосфере. Согласно данным, за последние 150 лет кислотность воды выросла на 43%. К концу 21 века существующий уровень CO2 в воде вырастет в два раза.
Кислотность мешает обитателям морских глубин. Например, кораллы не могут строить свои скелеты. Рыбы теряют обоняние, из-за чего не могут адекватно реагировать на приближение врагов, кроме того, они чаще стали испытывать стресс.
Это показал эксперимент ученых. У помещенных в более кислую среду сибасов отмечалось замедление активности периферических сенсорных нейронов обонятельной системы. Реакция ослабевала почти на 50%. Схожий эффект был у горбуши и европейского зеленого краба.
Если ситуация с темпами окисления Мирового океана не изменится, тогда исследователям придется искать способ, который поможет рыбам адаптироваться к новым условиям существования.
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