Власти Татарстана намерены развивать пляжные виды спорта

КАЗАНЬ , 23 июля. / ТАСС /. Руководство Республики Татарстан разрабатывает программу развития пляжных видов спорта, совместно со спортивными федерациями прорабатывает вопрос строительства специализированного спортивного центра. Об этом в Казани на пресс-конференции в преддверии чемпионата мира по пляжному гандболу сообщил заместитель министра спорта Республики Татарстан Алмаз Мингулов.

"Для пляжного гандбола мы совместно со всеми федерациями, которые развивают пляжные виды спорта, рассчитываем построить специализированное сооружение — Центр пляжных видов спорта, здесь, конечно же, пляжный гандбол также будет развиваться. Что касается соревнований и экипировки, то здесь [есть] определенные уже проработки по помощи для развития этого спорта из республиканского бюджета, она оказывается. Здесь самая главная задача сейчас — единую программу сформировать и все это реализовать. Я думаю, что в ближайшей перспективе мы все намеченные планы реализуем и утвердим эту программу", — сказал он.

Восьмой чемпионат мира по пляжному гандболу пройдет в Казани с 24 по 29 июля, в турнире впервые в истории примут участие 16 мужских и 16 женских сборных команд, до этого в финальной стадии чемпионата мира выступало по 12 команд. В общей сложности в Казань приедут около 550 спортсменов, тренеров, судей и официальных лиц.