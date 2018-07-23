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ФНС выявила налоговые нарушения в работе крупного интернет-магазина электроники
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ФНС выявила налоговые нарушения в работе крупного интернет-магазина электроники 

Rambler News Service 27 минут назад
Федеральная налоговая служба (ФНС) России совместно с ФСБ выявили нарушения в работе «популярного интернет-магазина электроники», сообщает пресс-служба ФНС.
«В рамках совместной проверки ФСБ России и ФНС России пресекли незаконную деятельность одного из интернет-магазинов электроники. В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что магазин не применяет онлайн-ККТ, хотя должен был перейти на новый порядок с 1 июля прошлого года», — говорится в сообщении.
ФНС отмечает, что полученная выручка в налоговой отчётности не фиксировалась — налоги с такой выручки не исчислялись и не уплачивались. Отмечается, что в ходе обысков найдены документы, подтверждающие факты налоговых нарушений.
Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что в офисе интернет-магазина электроники «Плеер.ру» на юге Москвы проходят следственные действия. В сообщении на официальном сайте компании говорится, что в данный момент магазин не работает.
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