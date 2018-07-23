ФНС выявила налоговые нарушения в работе крупного интернет-магазина электроники

«В рамках совместной проверки ФСБ России и ФНС России пресекли незаконную деятельность одного из интернет-магазинов электроники. В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что магазин не применяет онлайн-ККТ, хотя должен был перейти на новый порядок с 1 июля прошлого года», — говорится в сообщении.

ФНС отмечает, что полученная выручка в налоговой отчётности не фиксировалась — налоги с такой выручки не исчислялись и не уплачивались. Отмечается, что в ходе обысков найдены документы, подтверждающие факты налоговых нарушений.