ФНС выявила налоговые нарушения в работе крупного интернет-магазина электроники 

Федеральная налоговая служба (ФНС) России совместно с ФСБ выявили нарушения в работе «популярного интернет-магазина электроники», сообщает пресс-служба ФНС.
«В рамках совместной проверки ФСБ России и ФНС России пресекли незаконную деятельность одного из интернет-магазинов электроники. В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что магазин не применяет онлайн-ККТ, хотя должен был перейти на новый порядок с 1 июля прошлого года», — говорится в сообщении.
ФНС отмечает, что полученная выручка в налоговой отчётности не фиксировалась — налоги с такой выручки не исчислялись и не уплачивались. Отмечается, что в ходе обысков найдены документы, подтверждающие факты налоговых нарушений.
Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что в офисе интернет-магазина электроники «Плеер.ру» на юге Москвы проходят следственные действия. В сообщении на официальном сайте компании говорится, что в данный момент магазин не работает.