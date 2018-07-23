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Минпромторг предложил включить лом драгоценных металлов в список существенно важных товаров
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Минпромторг предложил включить лом драгоценных металлов в список существенно важных товаров 

Rambler News Service 1 час назад
Минмпромторг подготовил проект постановления правительства, которым предлагается включить, в частности, лом драгоценных металлов в список существенно важных для внутреннего рынка России товаров. Документ размещен на портале проектов нормативно-правовых актов.
«Проектом постановления правительства Российской Федерации… предлагается расширить перечень товаров, которые являются существенно важными для внутреннего рынка Российской Федерации, в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта, включив в него ''Руды, концентраты драгоценных металлов'' (код ТН ВЭД ЕАЭС 2616), ''Отходы и лом драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами; прочие отходы и лом, содержащие драгоценный металл или соединения драгоценных металлов, используемые главным образом для извлечения драгоценных металлов'' (код ТН ВЭД ЕАЭС 7112) для возможности введения и применения мер нетарифного регулирования к указанным товарным позициям», — говорится в пояснении к документу.
Авторы документа отмечают, что согласно данным ФТС, экспорт товаров указанных групп за период 2011-17 годов составил $1,55 млрд общим весом 450 тыс. тонн. При этом в 2015 году показатель составил $168 млн, а в 2016 и 2017 годах — соответственно $313 млн и $347 млн  «Дефицит сырья, содержащего драгоценные металлы, на внутреннем рынке приводит к производственным издержкам российских аффинажных предприятий, и, в конечном счете, влечет за собой удорожание готовой продукции, содержащей драгоценные металлы», — подчеркивают авторы документа.
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