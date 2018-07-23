Папиллома человека: как вирус переходит на кожу и что может его победить

Пока одни начинают вести незамедлительную борьбу и прижигают их всевозможными растворами, «Вечерняя Москва» предлагает подойти к вопросу более грамотно.

Неприятные бородавки, которые многие сначала принимают за родинки, в научной среде называют акрохордоны или папилломы. Пока одни начинают вести незамедлительную борьбу и прижигают их всевозможными растворами, «Вечерняя Москва» предлагает подойти к вопросу более грамотно. О том, как бороться с папилломами и почему они появляются рассказала дерматолог Екатерина Галкина

Вирус папилломы передается контактным путем от зараженного человека к здоровому. По статистике, в России им заражены 7 человек из 10. То есть распространяется вирус быстро, при этом — лечению не подлежит.

Вирус у большинства людей находится в «спящем» состоянии и не несет за собой серьезных последствий. А у молодых людей до 30 лет он и вовсе может пропасть.

Однако при наличии других заболеваний вирус может поспособствовать развитию злокачественных опухолей. Потому относиться к проявлению вируса, то есть к папилломам, нужно крайне внимательно.

Как рассказала дерматолог Екатерина Галкина, чаще всего папилломы на коже появляются только у людей с низким иммунитетом. Среди самых уязвимых категорий населения — дети и люди старшего возраста. Обнаруживаются папилломы чаще всего на сгибах и влажных местах — подмышечных впадинах, шее, локтевой сгибе и так далее.

— В аптеках сейчас большой выбор различных химических препаратов, которые борются с папилломами, — пояснила Екатерина Галкина. — Но использовать их без назначения врача самостоятельно нельзя — могут остаться рубцы. Да и не факт, что папиллома после этого не появится на соседнем участке кожи. Родителей, которые собираются прижечь йодом бородавку у ребенка, прошу особенно прислушаться к моим советам.

Эксперт уверяет — грамотно справиться с папилломой может только врач. И не йодом, а деструктивным способом.

— Самый распространенный и доступный способ удаления папилломы — жидким азотом, — отметила дерматолог. — Еще можно удалить, например, радиоволнами или лазером. Каждый врач подбирает подходящее лечение для конкретного пациента. Главное, помнить, что заниматься самолечением нельзя.