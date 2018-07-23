«Потрачено». Переигравший в GTA аутист ограбил микрозаемщика, купил пылесос и подарил его священнику

Больной аутизмом юноша из Краснодарского края переиграл в компьютерную экшн‐игру GTA и решил воплотить ее в реальной жизни. Он завершил налет на микрокредитную организацию, а на вырученные деньги купил пылесос, который затем передал церкви. Об этом сообщил «360» осведомленный источник.

Речь идет о 18-летнем жителе города Горячий Ключ . Мать юноши приобщила его к религии, и он решил помочь церкви. Ограбив микрокредитную организацию на 16 тысяч рублей, он купил новый пылесос для знакомого батюшки.

Священнослужитель, узнав о происхождении денег, сдал молодого человека стражам порядка. Теперь любителю компьютерных игр грозит лишение свободы или принудительное лечение. Мать юноши настаивает на тюремном заключении, так как боится, что в больнице его «напичкают» тяжелыми лекарствами и усугубят состояние.

В настоящее время выясняются следственными органами выясняются все обстоятельства произошедшего.