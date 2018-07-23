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«Потрачено». Переигравший в GTA аутист ограбил микрозаемщика, купил пылесос и подарил его священнику
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«Потрачено». Переигравший в GTA аутист ограбил микрозаемщика, купил пылесос и подарил его священнику 

360tv.ru 1 час назад
Больной аутизмом юноша из Краснодарского края переиграл в компьютерную экшн‐игру GTA и решил воплотить ее в реальной жизни. Он завершил налет на микрокредитную организацию, а на вырученные деньги купил пылесос, который затем передал церкви. Об этом сообщил «360» осведомленный источник.
Речь идет о 18-летнем жителе города Горячий Ключ. Мать юноши приобщила его к религии, и он решил помочь церкви. Ограбив микрокредитную организацию на 16 тысяч рублей, он купил новый пылесос для знакомого батюшки.
Священнослужитель, узнав о происхождении денег, сдал молодого человека стражам порядка. Теперь любителю компьютерных игр грозит лишение свободы или принудительное лечение. Мать юноши настаивает на тюремном заключении, так как боится, что в больнице его «напичкают» тяжелыми лекарствами и усугубят состояние.
В настоящее время выясняются следственными органами выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что власти Саудовской Аравии запретили к продаже 47 видеоигр после частых детских самоубийств. В «черный список», в частности, попали «Ведьмак», GTA и Heavy Rain.
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