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Наталья Водянова исполнила «Калинку-малинку», как и обещала
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Наталья Водянова исполнила «Калинку-малинку», как и обещала 

Sunmag 1 час назад
Фото: Sunmag
Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей
Наталья Водянова, как мы все помним, пообещала перед матчем Россия — Испания в случае победы нашей сборной пожертвовать деньги на развитие отечественного футбола и… станцевать народный танец «Калинка-малинка». «Долг платежом красен. Как говорится, получите и распишитесь!» — подписала супермодель видео, на котором исполнила обещанное перед финалом в «Лужниках». Что касается денег, то Наталья отметила, что средства будут направлены на развитие дворового футбола, и в частности турнира «Кожаный мяч» (соревнований по футболу среди детских команд).
В финале чемпионата мира по футболу Наталья Водянова вместе с супругом Антуаном Арно и детьми болела за французскую сборную — и все они трогательно радовались, когда французы обыграли хорватов со счетом 4: 2. Франция во второй раз стала чемпионом мира (в первый раз это произошло 20 лет назад на домашнем чемпионате).
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