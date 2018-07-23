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В Самарской области в заброшенных гаражах плитой придавило подростков
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В Самарской области в заброшенных гаражах плитой придавило подростков 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Следователи Кинельского района Самарской области проверяют обстоятельства гибели 11-летнего мальчика. Его тело обнаружили в заброшенных колхозных гаражах в понедельник, 23 июля, около 19:30, в селе Чубовка.
—По предварительным данным, пятеро подростков в возрасте от 11 до 15 лет находились на указанной территории. В какой-то момент обрушилось бетонное потолочное перекрытие. В результате один ребенок погиб на месте происшествия, троих доставили в больницу с травмами разной степенью тяжести. На место ЧП выехали руководители, следователи и криминалисты СУ СК России по Самарской области, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Самарской области Елена Шкаева.
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