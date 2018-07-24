Волочкова пожалела хейтеров

Анастасия Волочкова , отдыхающая в Турции , показала очередное пляжной фото около моря и объяснила, почему она иногда жалеет своих недоброжелателей.

Балерина уверена, что в мире есть много несчастных и «недолюбленных» людей, которые не могут жить своей жизнью. Чтобы возместить пробел, они наблюдают за более успешными знакомыми и звездами, пишут им гадости и стараются испортить настроение.

При этом действительно успешных людей, считает Анастасия, не так много, но им достается все самое плохое. Отвечая на вопрос, почему такие несчастные люди «пасутся» на страницах в социальных сетях звезд, Волочкова решила, что они просто завидуют. Если жизнь простого человека скучна и не интересна, то жизнь звезд, в том числе и Волочковой, яркая, роскошная и красивая.