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Волочкова пожалела хейтеров
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Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов

Волочкова пожалела хейтеров 

Russianshowbiz.info 28 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
Анастасия Волочкова, отдыхающая в Турции, показала очередное пляжной фото около моря и объяснила, почему она иногда жалеет своих недоброжелателей.
Балерина уверена, что в мире есть много несчастных и «недолюбленных» людей, которые не могут жить своей жизнью. Чтобы возместить пробел, они наблюдают за более успешными знакомыми и звездами, пишут им гадости и стараются испортить настроение.
При этом действительно успешных людей, считает Анастасия, не так много, но им достается все самое плохое. Отвечая на вопрос, почему такие несчастные люди «пасутся» на страницах в социальных сетях звезд, Волочкова решила, что они просто завидуют. Если жизнь простого человека скучна и не интересна, то жизнь звезд, в том числе и Волочковой, яркая, роскошная и красивая.
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