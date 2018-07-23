«Русал» привлекает молодых специалистов с помощью программы «Новое поколение»

Выбирая между выпускником учебного заведения без практики и опытным специалистом, компании в большинстве случаев отдадут предпочтение последнему. А что в таком случае делать вчерашнему студенту? Как начать карьеру и реализовать свои способности? Еще не так давно большинство выпускников попадало в этот замкнутый круг без надежды найти работу по специальности. В том, как в последнее время стал меняться взгляд работодателей на кадровый вопрос, разбиралась «Лента.ру»

Если предприятие ставит перед собой долгосрочные цели и делает ставку на развитие потенциала своих сотрудников, здесь требуется иной подход. Суть его заключается в создании условий для привлечения молодых перспективных сотрудников, их обучения и раскрытия потенциала, который послужит на благо самой компании. Многие крупные зарубежные холдинги и некоторые российские уже оценили преимущества такого подхода и практикуют его не один год.

Один из крупнейших в мире производителей алюминия компания «Русал» в начале 2017 года запустил программу «Новое поколение», направленную на привлечение молодых перспективных сотрудников — как рабочих, так и специалистов. С момента старта проекта стажировку прошли более 220 человек, и более 75 процентов из них стали сотрудниками алюминиевого холдинга. В нынешнем году начался второй этап набора стажеров, и еще один, как рассказала директор по персоналу ОК «Русал» Наталия Бекетова в интервью « Независимой газете », запланирован в сентябре.

Программа «Новое поколение» дает ее участникам возможность пройти оплачиваемую стажировку на любом предприятии или в структурном подразделении компании, где открыта соответствующая вакансия. Помимо полученных знаний, участники программы при удачном ее завершении получают возможность для трудоустройства. Надо ли говорить, насколько ценная для молодого специалиста перспектива стать частью команды.

Предлагаемая стажерам программа рассчитана на 6 месяцев для менеджеров и на 3 месяца для представителей рабочих специальностей. Каждый стажер получает наставника и HR-куратора, они составляют индивидуальную программу развития, помогают адаптироваться на предприятии и спланировать время так, чтобы совместить практику и обучение.

Стажеру в процессе обучения предстоит продемонстрировать все свои лучшие качества. От того, реализует он свой потенциал, способен ли предлагать интересные идеи, зависит его оценка компанией. Также до окончания стажировки ее участник должен подготовить презентацию, посвященную своим успехам, достигнутым за время обучения. Решение о продолжении сотрудничества принимается руководителем подразделения совместно с отделом персонала. В некоторых случаях стажировка может быть продлена, а участник, показавший хорошие результаты, может получить предложение о работе и в смежном подразделении.

Количество желающих пройти такую стажировку растет, и это не удивительно — «Русал» является одним из самых привлекательных работодателей страны по версии Randstad Award-2017. По словам Наталии Бекетовой, на место стажера в разных городах может претендовать до 10 человек. Помимо открывающихся перспектив особенностью этой программы являются еще и привлекательные условия, предлагаемые компанией на время обучения. Так, участникам выплачивается зарплата до 80 процентов от оклада, что является редкой практикой среди работодателей.

Наряду с привлекательными условиями, требования к потенциальным кандидатам предъявляются серьезные: высокий средний балл, наличие собственных исследований, участие в грантовых, стипендиальных и иных поощрительных программах, владение иностранными языками. Предлагаемые вакансии будут в первую очередь интересны молодым людям до 27 лет, которые только начинают карьеру.

Новшество в сравнении с другими программами на российском рынке состоит и в том, что «Новое поколение» не ограничивается конкретными специальностями. С одной стороны, компания привлекает перспективных специалистов под конкретные потребности различных подразделений и дивизионов. С другой — задачи развивающихся подразделений постоянно расширяются, что требует участия профессионалов в самых разных областях — юристов, экономистов, экологов, металлургов, финансистов и многих других. На самих предприятиях круг специальностей, входящих в программу стажировки, еще более широкий — электромонтеры, экологи, лаборанты, токари, гидрогеологи, слесари, сварщики и многие другие.

А что же думают сами участники «Нового поколения» об этой программе — оказалась ли полезной, как отразилась на карьере? Поначалу, как признавались бывшие стажеры, немного пугал и масштаб работ, и степень ответственности. Но при поддержке опытных наставников все испытания можно преодолеть.

«О программе «Новое поколение» я узнала от руководителя центральной лаборатории Волгоградского алюминиевого завода Людмилы Бестолченковой. Она предложила мне пройти 3-х месячную стажировку по программе «Новое поколение»», — рассказывает Юлия Бережная. «В первое время работы меня впечатлил масштаб предприятия. Благодаря университетскому образованию я смогла овладеть специфическими знаниями для работы в лаборатории — рентгено-спектральным и спектральным анализом. Во время стажировки я не просто получила те знания, на которые рассчитывала, но и немного больше, например, освоила методику анализа измерительных систем».

По словам наставницы Юлии Людмилы Кузнецовой, лаборанта спектрального анализа, за время прохождения стажировки доверие к новой коллеге росло с каждым днем. «Сначала к ней как молодому сотруднику относились с осторожностью, но потом, конечно, Юлию признали и оценили. Теперь же к ней обращаются за помощью и поддержкой, как к будущему специалисту и руководителю», — рассказала она. Работа со стажером по программе «Новое поколение» стала для Людмилы новым опытом. «Поначалу было немного боязно, так как стажер на заводе человек новый и не опытный, а освоить надо было огромный объем информации. Но благодаря ее усердию и старанию результат достигнут — сейчас она работает у нас на предприятии», — рассказала Людмила.

О программе «Новое поколение» выпускница Каменск-Уральского политехнического колледжа по специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования» Елена Васильева узнала от коллег. «С интересом согласилась в ней участвовать, о чем ничуть не жалею. Если на преддипломной практике я была дежурным электромонтером, то здесь мне было очень интересно попробовать себя в рабочей должности испытателя. Сделать первые шаги на производстве мне помог мой наставник Вячеслав Александрович Агафонов , который объяснял мне принципы технологических схем и рабочего оборудования, знакомил с коллективом и задачами подразделения. Во многом благодаря его поддержке я успешно защитила проект и получила первый важный опыт по правильному ведению рабочей смены и технике безопасности на производстве», — рассказала Елена.

По ее словам, работа в «Русале» предоставляет «перспективы для роста и развития». «К примеру, мне уже удалось повысить свой квалификационный разряд до четвертого, и я на этом не собираюсь останавливаться», — отметила она.

По словам наставника Елены, мастера по ремонту электроцеха Уральского алюминиевого завода Вячеслава Агафонова, его первый опыт производственного наставничества оказался удачным. «Было довольно интересно участвовать в программе „Новое поколение“», — рассказал он. «Для Елены я разработал специальную программу, по которой проходила стажировка, затем она успешно прошла процедуру оценки и сдала экзамены».

Самым сложным во время стажировки для Тимура Кудаярова, начальника турбинного цеха ТЭЦ Бокситогорского глиноземного завода, стала большая работа по капремонту турбины. «Буквально с первых дней окунулся с головой в данную задачу: требовалось изучить всю документацию, графики, чертежи, планы. Кроме того, чувствовал большую ответственность, ведь от принятых мной решений зависел результат», — вспоминает он. С самого начала Тимур работал по нескольким направлениям: осуществлял контроль капитального ремонта турбины, разрабатывал кайдзен-предложения, планировал бюджет инвестиционных затрат на 2018 года и так далее. «Опыт за 6 месяцев был для меня колоссальным. Именно этого мне не хватало: активных действий, новых знаний и дружной команды», — отметил он.

Самое главное чтобы интерес к объекту практики был у самого стажера, считает наставник Тимура Андрей Чичуленков, главный инженер ТЭЦ. «От того насколько велико желание к познанию у молодых ребят, настолько наставник захочет делиться опытом с ними и передавать знания накопленные десятилетиями. К примеру, у меня за плечами 20-летний опыт работы на БГЗ. На станции я прошел путь от машиниста обходчика до главного инженера, освоив все специальности нашего подразделения. Этими знаниями я могу поделиться с молодежью. Главное чтобы желание учиться было и у них», — рассказал он. Работе, по словам Андрея, наставничество только помогает. «Бывает, за долгие годы работы „глаз замылился“, а с молодежью все вновь повторяешь, акцентируешь внимание на важных нюансах. На крупных предприятиях, безусловно, передавать опыт необходимо, ведь в вузах всему не научат, в молодых — наше будущее», — отметил он.

Участник программы «Новое поколение» Гор Ходжаян по итогам стажировки был принят слесарем-ремонтником участка на расположенное в Армении предприятие «Русал Арменал», а недавно стал бригадиром участка ремонта грузоподъемных механизмов:

«Я окончил бакалавриат Архитектурно-строительного университета Армении. Сейчас продолжаю обучение в магистратуре заочного отделения Национального политехнического университета Армении. О стажировке узнал от будущего наставника — мастера участка ремонта грузоподъемных механизмов Гагика Матосяна — и решил попробовать свои силы на производстве», —рассказал он. «Интересно было все, потому что все для меня было новым, а с непреодолимыми сложностями пока не сталкивался. Без стажировки я бы не приобрел практических навыков, теоретических знаний недостаточно для нашей профессии». По словам Гора, после завершения магистратуры он надеется продолжить служебный рост на «Арменале».

«Это всегда интересно, особенно, если стажер сам проявляет заинтересованность и смекалку», — делится мнением Гагик Матосян. «Работа со стажером немного отвлекает от основной работы, но у нас на заводе мы уделяем особое внимание подготовке молодежи, считаем это одной из основных обязанностей».

«Для меня практически все на заводе было новым и незнакомым», — рассказал другой стажер «Арменала» — литейщик Мушег Шамбарян. «Например, я читал об индукционных печах, но никогда их не видел. Теперь на практике участвую в процессе плавления металла и гораздо лучше понимаю происходящее в производстве. В студенческой аудитории этого не представить. Понял, что можно многое знать теоретически, но не уметь применить это на практике. Такую возможность дает только завод». О программе Мушег узнал от однокурсника, который уже работает на «Арменале». «Именно он сообщил и о проекте „Новое поколение“. Мне это показалось интересным. Студентом я прошел здесь производственную практику, после которой решил продолжить работу», — поделился он.

По словам его наставника, старшего мастера плавильно-литейного отделения Вардана Гаспаряна, такая стажировка — это не просто интересно, но и необходимо. «Стажеры проекта „Новое поколение“ будут участвовать в реализации новых подходов, новых программ, поэтому вкладывать в перспективные кадры — это инвестиции в будущее», — рассказал он.