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В «Роскосмосе» начали внутреннее расследование по делу о госизмене
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В «Роскосмосе» начали внутреннее расследование по делу о госизмене 

Авторадио 43 минуты назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Комиссия изучит в том числе и деятельность головного института корпорации — ЦНИИмаш. Выводы будут представлены в течение недели. Специалисты выяснят, обеспечивалось ли должным образом хранение секретных данных, а также то, какие лица, в том числе из руководства «Роскосмоса», эту информацию запрашивали. В минувшую пятницу правоохранители провели обыски в кабинетах Центрального научного института машиностроения, а также в офисе главы аналитического центра «Роскосмоса» Дмитрия Пайсона. На следующий день Пайсон уволился. По делу арестован 74-летний научный сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев. По данным СМИ, проверки связаны с утечкой данных о секретных гиперзвуковых проектах оборонной промышленности: данные о российских разработках в этой сфере могли попасть к западным спецслужбам.
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