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Столичный Росреестр проводит дополнительные консультации
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Столичный Росреестр проводит дополнительные консультации 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
25 июля 2018 года в 18:00 состоится консультация специалистов Управления Росреестра по Москве в помещении ГБОУ г. Москвы школа № 1247 им. Юргиса Балтрушайтиса по адресу: Госпитальный переулок, д.3 в рамках встречи префекта Центрального административного округа В. В. Говердовского с жителями столицы на тему: «О социально-экономическом развитии Басманного района».
Предварительной записи не требуется. Обратиться за консультацией по вопросам регистрации недвижимой собственности, постановке недвижимости на кадастровый учет, а также по иным госуслугам Росреестра в рамках встречи может любой желающий.
Росреестр по Москве напоминает, что бесплатные консультации для заявителей доступны на постоянной основе как в территориальных отделах Росреестра, так и на личных приемах у руководства столичного Управления и центрального аппарата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. График приема граждан доступен на сайте Росреестра.
Встретиться со специалистами Управления в ходе встреч префектов с населением можно на ежемесячной основе в каждую четвертую среду месяца.
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