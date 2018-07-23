Столичный Росреестр проводит дополнительные консультации

25 июля 2018 года в 18:00 состоится консультация специалистов Управления Росреестра по Москве в помещении ГБОУ г. Москвы школа № 1247 им. Юргиса Балтрушайтиса по адресу: Госпитальный переулок, д.3 в рамках встречи префекта Центрального административного округа В. В. Говердовского с жителями столицы на тему: «О социально-экономическом развитии Басманного района».

Предварительной записи не требуется. Обратиться за консультацией по вопросам регистрации недвижимой собственности, постановке недвижимости на кадастровый учет, а также по иным госуслугам Росреестра в рамках встречи может любой желающий.

Росреестр по Москве напоминает, что бесплатные консультации для заявителей доступны на постоянной основе как в территориальных отделах Росреестра, так и на личных приемах у руководства столичного Управления и центрального аппарата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. График приема граждан доступен на сайте Росреестра.

Встретиться со специалистами Управления в ходе встреч префектов с населением можно на ежемесячной основе в каждую четвертую среду месяца.