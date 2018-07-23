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Путин высказался о борьбе с раком
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Путин высказался о борьбе с раком 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Глава государства поддержал программу госгарантий по онкологии. В нее с 2021 года могут включить протонную терапию.
Минздрав разработал программу по борьбе с онкологическими заболеваниями, сообщает РИА ФАН. К ее созданию причастны 60 ведущих профессоров и онкологов. Реализация программы позволит вывести отечественную медицину на новый уровень, заявила в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным глава ведомства Вероника Скворцова.
Первый этап программы предусматривает формирование «тотальной настороженности через онкоскрининги». Далее происходит непосредственно лечение больного раком. «Хорошо. Программа хорошая, конечно», — сказал Путин, выслушав министра.
Она отметила, что в настоящее время в стране выявляемость онкозаболеваний ниже, чем в Европе, а смертность при этом выше. Россия намерена достичь европейских показателей к 2024 году, сообщает НСН. Планируется, что пациентов будут лечить по международным протоколам. Уже разработаны 77 клинических рекомендаций, внутри них 940 моделей лечения пациентов. Глава ведомства добавила, что через три года в программу может войти раздел протонной терапии, что считает самым высоким уровнем ядерной медицины.
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