Работы по благоустройству в исторической части Выборга подходят к завершению

На этой неделе экспертная организация приступает к проверке выполненных работ. 20 июля на совещании в администрации города подрядчики подтвердили готовность сдать объекты.

Владимир Рошкович 20 июля провел совещание с подрядчиками, где в очередной раз отметил, что по всем объектам будет проведена экспертная оценка правильности исполнения техзадания, качества материалов и строительно-монтажных работ.

Большая часть контрактов заключена до 25-27 июля, именно к дате окончания контракта подрядчики обязаны не только завершить работы на объектах, но и привести в порядок территорию.