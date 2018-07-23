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Работы по благоустройству в исторической части Выборга подходят к завершению
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Работы по благоустройству в исторической части Выборга подходят к завершению 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
На этой неделе экспертная организация приступает к проверке выполненных работ. 20 июля на совещании в администрации города подрядчики подтвердили готовность сдать объекты.
Владимир Рошкович 20 июля провел совещание с подрядчиками, где в очередной раз отметил, что по всем объектам будет проведена экспертная оценка правильности исполнения техзадания, качества материалов и строительно-монтажных работ.
Большая часть контрактов заключена до 25-27 июля, именно к дате окончания контракта подрядчики обязаны не только завершить работы на объектах, но и привести в порядок территорию.
На совещании отметили, что работы, которые планировали выполнить до дня Рождения Ленобласти, уже завершены или подходят к концу: по всей центральной части города установлены новые светодиодные фонари, параллельно проходят работы по ремонту сетей ливневой канализации, открыто две новые детские площадки, завершаются работы на набережной, в парке Ленина, в Треугольном сквере, аллее на ул. Димитрова. Сквер мужества и Сквер молодежи будут благоустроены к сентябрю 2018 года.
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