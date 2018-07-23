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Кутепов: регионам необходимо принять программу по ресоциализации заключённых
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Кутепов: регионам необходимо принять программу по ресоциализации заключённых 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Комитет Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности планирует направить в Минфин запрос о том, почему в регионах до сих пор не приняты программы по ресоциализации заключённых, несмотря на наличие у них соответствующих полномочий. Об этом сообщил глава Комитета Андрей Кутепов.
В ходе заседания Комитета сенатор напомнил, что вступил в силу закон о зачете времени содержания в СИЗО тем, кто приговорен к лишению свободы. Он отметил, что в связи с этим в 2018 году выйдут на свободу порядка 100 тысяч заключенных.
«Мы готовы написать запрос в Министерство труда и социальной защиты РФ по поводу того, готовы ли они к таким изменениям, есть ли у них какие-либо программы или квоты на предприятиях для обеспечения работой освободившихся заключенных», — приводит слова Кутепова пресс-служба Совфеда.
Сенатор добавил, что нужно также сделать запрос в Минюст относительно наличия общежитий для освободившихся из мест лишения свободы.
«Планируем также написать письмо в Министерство финансов России относительно того, почему регионы, несмотря на наличие полномочий, не могут принять программу по ресоциализации заключенных», — сказал парламентарий.
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