Кутепов: регионам необходимо принять программу по ресоциализации заключённых

Комитет Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности планирует направить в Минфин запрос о том, почему в регионах до сих пор не приняты программы по ресоциализации заключённых, несмотря на наличие у них соответствующих полномочий. Об этом сообщил глава Комитета Андрей Кутепов.

В ходе заседания Комитета сенатор напомнил, что вступил в силу закон о зачете времени содержания в СИЗО тем, кто приговорен к лишению свободы. Он отметил, что в связи с этим в 2018 году выйдут на свободу порядка 100 тысяч заключенных.

«Мы готовы написать запрос в Министерство труда и социальной защиты РФ по поводу того, готовы ли они к таким изменениям, есть ли у них какие-либо программы или квоты на предприятиях для обеспечения работой освободившихся заключенных», — приводит слова Кутепова пресс-служба Совфеда.

Сенатор добавил, что нужно также сделать запрос в Минюст относительно наличия общежитий для освободившихся из мест лишения свободы.

«Планируем также написать письмо в Министерство финансов России относительно того, почему регионы, несмотря на наличие полномочий, не могут принять программу по ресоциализации заключенных», — сказал парламентарий.